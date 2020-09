Confesión inesperada de Laurita Fernández sobre Nicolás Cabré.

La vuelta de Laurita Fernández y Nicolás Cabré alegró a muchas figuras de la farándula nacional, que sospechaban que la historia de amor aún no había culminado. Y las nuevas declaraciones de la conductora del "Cantando 2020" encendieron la alarma en torno a las actitudes machistas del actor, que ya antes había sido amonestado por haber retado a su pareja ya que no había tendido la cama. "Me volví más ama de casa. ¡No me queda otra!", exclamó la bailarina.

Todo arrancó cuando Ángel de Brito le recordó el escándalo pasado cuando afirmó que Nicolás Cabré la "había retado" por no hacer la cama. En ese momento, el actor tuvo que salir a los medios a esclarecer la situación aclarando que era muy "obse" con el orden y la limpieza, asegurando que sentía que si la bailarina no se amoldaba a sus reglas, ya no la quería.

Picante, de Brito le consultó a su colega si estaba "muy ama de casa", obteniendo una sincera y dura respuesta. "Y... ¡no me queda otra!", lanzó Fernández, ante la mirada atenta del conductor de "Los ángeles de la mañana" (El Trece).

"O sea... ¿hacés la cama? ¿Ya todo bien con eso, el tema se solucionó?", arremetió Ángel de Brito. "Ahora hasta cocino. La cuarentena hizo milagros", aseguró la actriz y bailarina. De hecho, hace dos semana compartió un video en donde se la puede ver limpiando el auto que comparte con su novio.