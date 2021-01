Laurita Fernández recordó con bronca las veces que sus vecinos le tomaban fotografías sin su consentimiento y se las mandaban a periodistas para que las difundieran en los medios. "Se hicieron los re boludos", admitió la bailarina.

La conversación comenzó en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo de espectáculos que Laurita se encargó de conducir durante esta semana, luego de que Mariana Brey diera positivo de coronavirus y provocara que todo el equipo entre en aislamiento. Con Ángel de Brito vía Zoom, Barby Franco le consultó al periodista cuál había sido la foto más loca que había recibido en las redes.

“Tengo muchas fotos locas, pero una involucra a la conductora”, admitió De Brito, haciendo referencia a Laurita. Entre risas, ella preguntó si es que estaba “en paños menores”, y tras negarlo, Ángel recordó la anécdota

“¿Te acordas las fotos que tus vecinos me mandaban de cuando ibas a la pileta?”, le consultó el periodista y Laurita contó cómo reaccionó cuando se enteró que había vecinos de ella que estaban espiándola y sacándole fotos: “Yo le fui a tocar timbre a ese vecino, porque me puse a analizar desde qué balcón estaba sacada la foto por el ángulo, y se hicieron los re boludos”.

Frustrada, Laurita siguió contando su historia: “Ellos me dijeron que no eran, hablé con la administración y re patotera les dije que los iba a denunciar, que no podía ser eso porque era propiedad privada". Después de esta situación, nada fue igual. La conductora reconoció que comenzó a desconfiar de sus vecinos y que los miraba con desprecio.

“Las fotos de la pileta eran tremendas porque miré mal a todos mis vecinos, estaba odiada y no quería cruzarme con nadie", admitió y contó cómo eran las imagenes que difundieron sin su permiso: "Yo solo estaba tomando sol, pero se las mandaban a Ángel y encima gratis, ni se las cobraban”.

No fueron días fáciles para Laurita Fernández, se sentía observada constantemente: "Me pasaba que había vecinos que cuando yo salía, salían al palier. Casi como escuchando cuando yo abriera la puerta". En eso, De Brito le preguntó con quién estaba saliendo en ese momento y recordaron que se trataba de Federico Bal, con quien estuvo en pareja durante un año.