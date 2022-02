Las parejas que Pablo Goycochea tuvo antes de Flor de la V

El esposo de Flor de la V tuvo una familia antes de casarse con la diva y tiene dos hijas como producto de esa relación.

Florencia de la V y Pablo Goycochea están en pareja hace casi veinticinco años, pero la diva no fue el primer amor del odontólogo. Recientemente se conoció quiénes fueron las mujeres con las que el esposo y padre de los hijos de Flor estuvo antes de conocerla.

Especialistas en farándula pudieron reconocer que Goycochea habría tenido solo una pareja antes de Flor de la V y se trata de la madre de sus hijas mayores, con quien estuvo casado durante años. La relación de Pablo con sus hijas nunca se cortó, a pesar de su separación de su madre.

Tan cercana es la relación de Goycochea con sus hijas de su primer matrimonio que, cuando una de ella fue madre, Flor de la V hizo saber su gran alegría por la nueva incorporación a la familia. Cuando su perfil era público, se pudo ver que la hija de Pablo intercambia likes y comentarios de amor en Instagram con la madre de sus hermanos, Paul e Isabella, lo que también demostró que la relación entre la diva y las hijas de su esposo es óptima.

"Fue hermoso cómo se fue construyendo, después nacieron sus hermanos y se convirtió en una familia ensamblada sin proponérnoslo", enunció Flor de la V sobre su vínculo con las hijas de su esposo, a quienes conoció cuando eran apenas unas niñas.

El enojo de Flor de la V con las abogadas de Fabián Gianola

La diva entrevistó a las letradas de Gianola en Intrusos y, ante algunos comentarios de las profesionales que días después renunciaron al caso del actor, pronunció algunas palabras sobre el machismo en los medios: "Lamentablemente, acá estamos escuchando a mujeres que compartieron el escenario, trabajo, con su defendido y que cuentan una situación personal desagradable. Conozco muchos compañeros, y les puedo asegurar que hay muchos de los que no se habla así, eso es alarmante".

"Entiendo a dónde quiere llevar el caso de su defendido, pero para mí las evidencias lo dejan muy expuesto. Perdón, chicos, pero esto me atraviesa. ¿Cuántos actores conocemos? ¿A cuántos denuncian? Yo puedo entender todo, pero me parece que acá hay algo", continuó la celebridad sobre cuan afectada estaba por las denuncias de abuso que tiene el humorista. Y cerró: "Esto no es una campaña, no hay nada en contra, solo escuchamos mujeres que les tocó atravesar momentos de violencia laboral, incomodidad... lo están contando ahora con el tiempo".