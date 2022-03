Las fuertes internas en el homenaje a Gerardo Rozín en Telefe: "El ego de la gente"

Tras el homenaje a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi por Telefe, revelaron fuertes internas entre Zaira Nara, Jésica Cirio y Julieta Prandi.

El homenaje de La Peña de Morfi (Telefe) a Gerardo Rozín del pasado fin de semana fue un éxito en cuanto al rating conseguido, aunque detrás de las cámaras no fue todo tan positivo como parece. De acuerdo con la información revelada en Socios del espectáculo (El Trece), las cosas no estuvieron bien entre las presentadoras que llevaron adelante el programa para recordar al periodista rosarino: sus excompañeras Zaira Nara, Jésica Cirio y Julieta Prandi.

Fuertes internas entre Zaira Nara, Jésica Cirio y Julieta Prandi

En Socios, Rodrigo Lussich comunicó que "aunque ustedes no lo crean, hubo internas entre las conductoras" porque, según su información, "a una no le gustaba la presencia de otra".

El periodista uruguayo mencionó a "Julieta Prandi, ´La Sole´ a la distancia, Jésica Cirio, Zaira Nara...", y hasta opinó que "el ego de la gente aparece en los momentos más miserables".

De acuerdo con Lussich, las diferencias entre las tres habrían estado por el lugar y el tiempo de pantalla como líder principal de la emisión que ocupó cada una, por lo que habrían tenido que conversar una vez terminado el homenaje como para calmar los ánimos entre las partes.

Por qué Karina Zampini no estuvo en el homenaje a Gerardo Rozín

En el estudio de El Trece coincidieron en que "a muchas personas les sorprendió la ausencia" de la excompañera del rosarino en Morfi y recordaron: "La realidad es que, desde la muerte de Gerardo hace diez días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales ni apareció".

Zaira, Prandi y Cirio en el homenaje a Gerardo Rozín en Telefe.

Por su lado, la panelista "Luli" Fernández acotó sobre Rozín y Zampini que "a diferencia del resto de sus excompañeras, se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa".

Para finalizar, Fernández dijo: "Yo me anoté una frase de una persona allegada a Rozín, que dijo que ´ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado´". Como Karina no fue al homenaje al rosarino, "Luli" concluyó que se distanciaron en aquella época "por la cuestión del cartel" porque "ella estaba en un rol distinto, había muchos cortocircuitos y terminó renunciando".