Las fotos de Pampita y Benjamín Vicuña muy cariñosos en un evento

Pampita y Benjamín Vicuña fueron fotografiados en un evento, abrazándose y mirándose con mucho cariño.

Pampita y Benjamín Vicuña, que comparten tres hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, fueron vistos juntos muy cariñosos en un evento en el que se encontraron. Desde su ruptura mediática en 2015, cuando él la engañó con “La China” Suárez y después se puso en pareja con ella, su vínculo pasó por varios altibajos. Durante este último tiempo, parecerían haber encontrado la paz.

En varias oportunidades, hablaron sobre su relación de expareja y explicaron que, para ellos, su prioridad es llevarse bien por el bien de sus hijos. Mientras Vicuña estuvo en pareja con Suárez, incluso los tres compartieron cenas en familia para afianzar su vínculo. Ahora, justo después de que él y “La China” terminaron su relación, fueron vistos juntos una vez más.

El evento, organizado por Carolina Herrera, se llevó a cabo en el Teatro Colón. Allí fueron varias celebridades, como Zaira Nara, Celeste Cid, entre muchas otras. En las fotos, se los puede ver a los dos abrazados, sonrientes y muy cálidos. Esta es la segunda vez que se cruzan en un evento, ya que además, se vieron en otro organizado por la marca de indumentaria Equus días atrás. “La China” también estaba invitada, pero por motivos desconocidos, decidió no asistir.

Pampita y Benjamín Vicuña en el evento de Carolina Herrera.

¿Qué dijo Pampita sobre el escándalo entre “La China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara?

Cuando ocurrió toda la polémica, Pampita fue una de las más entrevistadas por ser la ex de Vicuña. En todo momento, ella se negó a hablar y recientemente, Catalina Dlugi le preguntó si consideraría invitar a “La China” a su programa, Pampita Online, después de todo lo que pasó.

"En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional", contestó ella, y aclaró que jamás se metería en ese tema ya que no le incumbe.

“No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trato con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo”, cerró la modelo.