Las figuras de la música argentina que podrían entrar a Gran Hermano: sorpresa en Telefe

Se filtró cuáles son los artistas que baraja Telefe para que ingresen a la casa de Gran Hermano.

En Gran Hermano se está charlando la posibilidad de que ingresen dos artistas figuras de la música argentina. La decisión debe ser tomada en los próximos días y ya se filtraron los nombres que evalúa la producción de Telefe.

"Hay dos opciones. Ahora vamos a votar cuál nos gusta más. Los dos son superexitosos y talentosos. Va a entrar una noche para charlar con los chicos", reveló Ángel De Brito a través de su programa LAM por América TV. Telefe tiene que elegir entre dos artistas: Lali Espósito o Abel Pintos.

"Por el momento, no se sabe cuándo será, pero es algo que ya están organizando", indicó el conductor sobre la posibilidad que tendrán los participantes de Gran Hermano. Cabe recordar la mítica presencia de Diego Maradona, cuando entró en la edición 2001 del reality show de Telefe.

"Si a mí me preguntan a cuál es los dos elijo, te digo Lali. Hace una gran fiesta y la pudre. Imagínate que entra Abel y Alfa lo empieza a pelear. Lali va más por el formato, no creo que se descontrole", sostuvo De Brito. Por el momento, no hay nada confirmado, pero se espera con ansias la concreción de este hecho que sorprenderá a todo Gran Hermano.

La dura advertencia de El Mago sin Dientes a Alfa de Gran Hermano: "Está mal"

Cada vez quedan menos participantes en la casa de Gran Hermano (Telefe) y el juego se hace más difícil, las alianzas pesan y un paso en falso puede significar la salida de la competencia. En este marco de máxima cautela, "Alfa" tejió un polémico vínculo con Camila, una de las jugadoras más nuevas en sumarse al reality, que tiene preocupado a El Mago sin Dientes, quien lanzó una dura advertencia para su amigo desde el afuera.

En un móvil con LAM (América TV), el mediático charló con Nazarena Vélez y las angelitas sobre las conductas inapropiadas de Walter "Alfa" Santiago con Camila Lattanzio, y mostrándose cauteloso advirtió: "Yo veo que Camila le está haciendo un juego a 'Alfa'. Lo que no sé todavía es si habrá existido, hasta ahora, el consentimiento de ambas partes, por lo que se está viendo de afuera. Tal vez la producción todavía no lo mostró y no haya salido al aire, eso no lo sabemos como televidentes".

"Si entre ellos dos se llevan bien y se aceptan mutuamente los juegos que se hacen, no lo veo mal", sumó Pablo Cabaleiro, alias El Mago sin Dientes, antes de ser frenado en seco por Vélez. "Tu amigo se zarpa un poco", arremetió la panelista y recordó los episodios de acoso que preocuparon a los televidentes de Gran Hermano y pusieron en jaque a "Alfa". En ese momento, El Mago reconoció: "Está mal que abra la puerta del baño si hay alguien adentro, pero yo no sé hasta que punto existe o no existe una confianza entre ellos dos".