Alfa desbarrancó y le hizo un pedido íntimo a Camila en Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago le hizo un particular y vergonzoso pedido íntimo a Camila Lattanzio en Gran Hermano. El video del momento se volvió viral y las redes sociales reaccionaron a la escena que fue transmitida en Telefe.

En Gran Hermano se viven situaciones sumamente insólitas. Durante la transmisión del pasado lunes 23 de enero, en la casa se presentó un hecho increíble: mientras Walter "Alfa" Santiago le hacía creer a sus compañeros que abandonaría el reality, le hizo un particular pedido íntimo a Camila Lattanzio.

En la pantalla de Telefe, y en complicidad con la producción de GH, "Alfa" comenzó a armar su valija para que el resto de los participantes creyeran que realmente tenía intenciones de marcharse. En dicho momento, Camila intentó frenarlo y luego le pidió un obsequio como recuerdo.

"¿Qué me vas a regalar? A ver...", le preguntó la joven a Walter, que acomodaba su ropa. Sin embargo, el hombre que cumple 61 años este martes 24 de enero le retrucó: "Vos me tenés que regalar a mí así tengo un recuerdo tuyo...". Agustín Guardis intervino y acotó: "Claro, es el cumpleaños de él, no el tuyo". Inmediatamente después, el participante desbarrancó y le hizo un pedido íntimo: "Una tanga tuya para ver si me la pongo y la uso mañana".

Walter "Alfa" Santiago le pidió a Camila Lattanzio una prenda íntima.

"No, bueno...", reaccionó Agustín, que se encontraba acostado en la cama. En tanto, y mientras estaba acostado junto a Lucila "La Tora", Nacho Castañares retó a Walter. "¡Alfa!", sostuvo.

Las reacciones de las redes sociales tras el pedido íntimo de Alfa a Camila

Marcos se cansó y explotó contra Alfa en Gran Hermano

La tensión entre Marcos y Walter "Alfa" en Gran Hermano no para de crecer. El problema empezó a crecer luego de que el salteño se riera de un chiste que hizo Agustín sobre Alfa y su relación con Ariel. Desde entonces, Walter se quedó enojado con Marcos y apenas tuvo la oportunidad volvió a apuntar contra el joven. Sin embargo, no esperaba que él le conteste.

La situación empezó a desenvolverse luego de que Marcos, como líder de la semana, acomodara a sus compañeros para un juego propuesto por Gran Hermano. El salteño puso a Ariel delante de Alfa y terminó por desatar la furia de este último, ya que tiene una muy mala relación con el último ingresante de la casa. “No juego, pero yo no quiero tenerlo al lado. Ya parece un chiste porque cuando hablaste, hablaste de Ariel”, lanzó Walter indignado.

Fiel a su actitud tranquila, Marcos replicó: "Si es la verdad, ¿Qué querés, que mienta?”. En este marco, Alfa estalló: "No me peleo con nadie. No me estoy riendo, cuando hablo en serio, hablo en serio, Marcos. Quisiera ver si viene un pelotudo y te trata de degenerado si te pones a jugar al baldecito con este forro adelante. Para mí no existe, no lo quiero tener ni cerca. Esta acá adentro y me lo banco porque no es mi casa. Si fuera mi casa, lo hubiera echado de una patada en el culo".

Walter Alfa continuó por hablar de su personalidad y aseguró que Marcos "no tenía ni idea de cómo era él". Sin tolerar más, Marcos lanzó: "Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo sienta". Con ganas de quedarse con la última palabra, Alfa pidió que por favor no lo involucre más con Ariel.

Pero, en última instancia, el salteño concluyó el tema contundente: "Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan cómo me llevo con Ariel voy a decir que por más que se pele con Alfa, que es verdad, me cae bien, así que yo voy a decir lo que yo quiera decir". Por último, sentenció: "Soy sincero y voy a decir lo que yo quiero. Si te molesta, te molesta, si no querés jugar no jugués. No voy a estar mintiendo porque vos no tenés ganas de hablar de él".