Lanata humilló a Eduardo Feinmann en vivo: "Se agarró un pedo increíble"

Tras su casamiento, Jorge Lanata dejó en ridículo a Eduardo Feinmann con una sorpresiva revelación. Qué dijo el conductor sobre el periodista de La Nación.

Jorge Lanata humilló en vivo a Eduardo Feinmann. Luego de que celebrara su casamiento con Elba Marcovecchio, el verborrágico periodista le envió un mensaje a Jonatan Viale en el que dejó muy expuesto al conductor de La Nación, a quien vio muy eufórico durante los festejos de la boda.

En una charla sobre cómo fue el casamiento, Feinmann contó algunos detalles sobre la cena: "Muy lindo, se comió como los dioses". Con curiosidad, Viale le preguntó: "¿Se tomó?". Y su colega le aseguró: "¡Uy! Yo vi gente dada vuelta". Una vez más, el co-conductor indagó: "Uh, me interesan los nombres".

Pese a que Feinmann se negó a revelar quiénes fueron las personalidades que tomaron mucho en el casamiento de Lanata, aseguró: "Lo que chupa el lanatismo, los amigos satélites de Lanata. Entre ellos, varios periodistas... cada uno hace lo que quiere...". Y agregó: "No denuncio nada, pero...".

Eduardo Feinmann quedó en ridículo en pleno programa de La Nación TV.

Inmediatamente después del relato de Eduardo, Jonatan Viale volvió a intervenir y lo sorprendió con una advertencia: "Te tengo que poner un audio y carpetear en vivo". "Hola, Jonito, ¿cómo andás? Che, gracias por lo que dijiste del casamiento. Yo pensé que Feinmann no tomaba y se agarró un pedo increíble", se escuchó en un audio que le envió el propio Lanata.

Luego, el conductor ultramacrista dio detalles de la borrachera que tuvo Feinmann: "Andaba agarrado de las mesas porque no se podía mantener en pie. Qué se yo, me llamó la atención y me preocupó". A modo de broma, le sugirió: "Fijate si se puede hacer algo, hablemos con él o que vaya a Alcohólicos Anónimos, a un lugar que lo contengan un poco. Estaba muy enloquecido, muy enloquecido... se sacó la corbata, se la puso de vincha, un desastre... realmente un desastre".

"Te quería contar, viste, para ver qué se podía hacer. Un abrazo grande, viejo", cerró Lanata, que con su testimonio dejó perplejo a Feinmann. Tras las acusaciones, el conductor de La Nación se defendió y sostuvo: "Ustedes dos son unos desfachatados... dejate de joder. No tomo una sola gota de alcohol. Soy un tarado que toma Coca light con hielo. Es una difamación".

El insulto de Jorge Lanata contra Nicolás Wiñazki

Lanata dedicó su editorial a despotricar contra el presidente Alberto Fernández y el discurso que realizó en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación. Dentro de ese panorama también derivó sus ataques hacia la provincia de Formosa y el gobernador Gildo Insfrán.

En ese contexto, el periodista se puso a relatar una anécdota sobre su propia abuela para dar su parecer sobre una situación, pero Wiñazki se sumó para realizar un comentario y el delay del audio hizo confundir al también conductor de Radio Mitre. Lanata comenzó a trastabillar en su relato y cansado le lanzó un insulto a su colega y amigo.

"Me seguís hablando encima, Wiñazki, la p... que te parió", disparó Lanata sin ningún tipo de reparo con Wiñazki, quien se sorprendió al instante. "De a uno, de a uno. Voy a adoptar esa muletilla de Lanata en la radio", comenzó a decir la conductora Carolina Amoroso para reencausar la columna. Mientras tanto se escuchó al Wiñazki señalar a modo de disculpas: "Es la última vez".

"Es útil, porque si hablamos todos juntos la gente no entiende nada", señaló Lanata entre risas y a modo de reto para Wiñazki. Mientras aún trataba de recordar el hilo de su opinión, Lanata le lanzó otra queja a Wiñazki: "Ya me olvidé lo que iba a decir, así que hablá vos, dale". Si bien todo fue en tono de broma, quedó claro que a Lanata no le gustaron nada sus interrupciones y se lo demostró en vivo a su colega y amigo.