Lali sorprendió a todos con un importante comunicado en La Voz: "Este paréntesis"

Lali decidió frenar el programa de La Voz para emitir un importante comunicado. La cantante y un mensaje sincero en Telefe.

Lali Espósito se tomó unos segundos para realizar un importante comunicado en La Voz Argentina. El mismo tuvo que ver con una profunda reflexión sobre la ansiedad y cómo se la lleva adelante en las diferentes personas que la sufren.

Tras haber cantado en su audición a ciegas, la participante Sabrina se sinceró adelante de los jurados y contó su experiencia con la ansiedad. Tras ello, Lali Espósito decidió tomar la palabra y enviar un mensaje de concientización a los hogares argentinos.

"Más allá de lo que a vos te pasó, particularmente, vos sos muy chica. Hay algo que es muy normal hoy, muy habitual, de muchos chicos de la edad de ella que se dedican a la música... La ansiedad que es algo a lo que le hemos dado la espalda. Yo no me crié con el concepto de ansiedad, no me lo explicaron nunca. Ahora, a los 30, entiendo qué es la ansiedad y reconozco la ansiedad en mí, en los otros, y la veo muy clara en los chicos muy jóvenes", expresó Lali Espósito.

Por otra parte, Lali le agradeció a Sabrina por haber contado su experiencia con la ansiedad: "Tienen tantos estímulos y todo es ya, todo es tan rápido, hay tanto de eso. Centrándonos en el arte. Eso es mentira, está buenísimo que traigas esto que te pasó. Te lo recontra agradezco, y todes les niñes que están sufriendo de ansiedad y se los come esa sensación horrible. Hice este paréntesis porque hay muchos chicos que lo sufren. Hablemos en casa, de cómo los adolescentes lo sufren".

Fue figura en Telefe, quiso triunfar en La Voz Argentina y lo echaron

Un participante de La Voz Argentina causó sorpresa entre los televidentes. En la transmisión del pasado domingo 12 de junio, un hombre que fue figura de una famosa novela de Telefe se subió al escenario para cantar y, sin embargo, fue echado por los miembros del jurado.

Se trata de Leonardo Centeno, que tuvo pasado como actor de Cebollitas, serie del canal de las tres pelotitas que resultó un éxito entre 1997 y 1998. El actor interpretó el papel de "Hipólito", un niño intelectual que fue protagonista de la telenovela infantil que contó con un total de 458 episodios.

Ante la mirada de Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, artistas que se desempeñan como jurados, Centeno cantó "Tears in Heaven", de Eric Clapton. De todas formas, ninguno de los tres jueces se dio vuelta del sillón para captar su talento, por lo que fue rechazado de la competencia.