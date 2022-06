Lali Espósito quebró en llanto en La Voz Argentina: "Muy jodido"

La cantante y actriz mostró su costado más sensible al escuchar la dura historia de una participante del reality que eligió su equipo. Lali Espósito dejó ver una vez más su empatía con el colectivo LGBTIQ+.

Lali Espósito rompió en llanto en la primera emisión de La Voz Argentina 2022 por la historia de vida de una participante del reality show. Se trató de Estef Figueroa, una cantante oriunda de Lanús que acudió al programa para mostrar sus dotes artísticos y así se unió al equipo de Espósito.

"Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Stef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús", expresó la concursante sobre su identidad de género al presentarse ante el jurado del reality, conformado por Lali, Soledad, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. "Me encantó, uno piensa muchas cosas cuando está dado vuelta, esperé, pero sentí que no tenia que perder la oportunidad de verte, te deseo de todo corazón en mi equipo contame de vos", respondió la intérprete de Una Na.

Figueroa contó que se había presentado en el concurso de canto para poder mostrar su talento de manera masiva. "Quería mostrarme como soy después de pasarla mal durante varios años porque sufrí mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante. Básicamente porque tuve mucha discriminación en su momento", agregó Estef entre lágrimas. Y Ricardo Montaner aseguró que cantar libera los penares.

"Venir a un programa que ve todo el país es liberador pero debe asustar, así que quiero felicitarte porque todos los que estamos aquí te admiramos y eso tiene mas valentía de lo que nos imaginamos, gracias por venir acá", expresaron Mau y Ricky como reflexión tras el relato de Estef. Y cerraron: "Con el hecho de que estés contando tu historia te prometo que personas que pasaron por cosas parecidas están celebrándote y deseando ser valientes como tu". "Hiciste visibles temas con los que se va a identificar mucha gente, lo de la música también", agregó La Sole por su parte.

La reacción de Lali Espósito cuando Estef la eligió como coach

"Gracias por elegirme. No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos, detrás del arte hay un trasfondo de existencia, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido, la pasaste mal con discriminación", enunció Espósito quien rompió en llanto cuando escuchó a Estef esbozar su nombre. Y agregó: "Que estés acá es un mensaje hermoso para la gente que discrimina que se siente pésimo y descarga sus frustraciones y para la gente que pasó cosas como vos. Para mí, es muy emocionante que estés en mi equipo".