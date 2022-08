Lali Espósito explotó en vivo ante una traición de Mau y Ricky: "No me puede cagar así"

La cantante sufrió un fuerte desplante por parte de sus compañeros de La Voz Argentina. Lali Espósito se puso a llorar por la emoción que le causó ese momento.

Mau y Ricky y Lali Espósito tuvieron un inesperado cruce en La Voz Argentina cuando el dúo de reggaeton tuvo una actitud poco solidaria con su compañera. La intérprete de Una Na había pulsado el botón para robarse a uno de los miembros del equipo de Ricardo Montaner cuando sus colegas tuvieron una impensada actitud que la descolocó.

Montaner descartó al policía Andrés Cantos de su equipo tras su presentación en los knockouts, pero el músico recibió una noticia que no esperaba: Lali Espósito tocó el botón para robarlo. El cantante se puso a llorar cuando Espósito decidió incluirlo en su team y soltó: "Gracias, porque los sueños se trabajan y creo que había trabajado un montón para estar acá. lo voy a disfrutar".

Las palabras de Andrés pusieron a llorar a Lali, quien tuvo lindas palabras para con el artista: "Me matás. Sos un cantante increíble pero todo tu corazón, todas las palabras que nos acabás de regalar y lo que decía y cómo lo decís; lo sentí. Se han ido un montón de grandes cantantes, pero esto fue otra cosa", enunció la celebridad en alusión a su conexión con el participante. "Tenés que estar en este programa sí o sí, Andrés. Por tu voz, por tu corazón y en este equipo", cerró.

El momento emotivo fue interrumpido de manera abrupta cuando Ricky Montaner pulsó el botón de su sillón, por lo que Lali ya no tenía asegurado a Andrés en su team y estaba sujeta a la decisión del cantante. "No me puede cagar así este momento", soltó Espósito, consternada. "Este año Mau y Ricky va a ganar La Voz Argentina, entonces necesitamos tener a un posible finalista. Lali, yo te quiero mucho pero tengo que defender a mi equipo", soltó por su parte Ricky Montaner.

Soledad Pastorutti fue quien terminó de poner tensión en el ambiente cuando, luego del descargo del hijo de Ricardo Montaner, tocó su botón y así la competencia entre jueces cada vez se tornó más picante. "Fue un impulso, no me pude contener. Todo este tiempo nos permitió conocerte desde otro lugar, es una adrenalina lo que nos pasa acá. Lo que dijiste de los sueños, nos pasa a todos; a pesar de que estemos a lo mejor más visibles que otros", comentó la cantante oriunda de Arequito.

A qué jurado eligió Andrés Cantos

El músico aseguró que su decisión se basó en la emoción que uno de los coaches le demostró en su devolución. "Voy a elegir a Lali porque me regaló sus lágrimas", enunció.