La Voz Argentina: Santiago Borda denunciado por lesiones leves

El participante de La Voz Argentina, quien anoche regresó al programa de Telefe, fue denunciado penalmente hace pocas horas. El joven había sido golpeado por su expareja y ahora recibió un contraataque.

Santiago Borda conquistó al público de La Voz Argentina por su presentación desenvuelta y por su increíble talento vocal, que cautivó a Lali Espósito al punto de llevárselo a su equipo. Pero hace más de una semana se supo que el participante debió ser internado en una clínica luego de ser atacado por su expareja. Aunque ya se recuperó y volvió al reality, en las últimas horas recibió una contradenuncia de su ex, también por lesiones leves, lo que complica el caso ante la Justicia.

Según información del periodista Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV) el participante de La Voz Argentina (Telefe, domingos a viernes a las 22.30) que la semana pasada denunció a su ex pareja tras haber resultado herido en un confuso episodio, recibió una contradenuncia de parte de su ex. "Recibe una contradenuncia por lesiones leves también por su ex pareja. Esto complica su caso o por lo menos presenta otros ribetes", anunció Lussich al aire del magazine de chimentos de la televisión y espectáculos.

Se complica el caso de Santiago Borda, participante de La Voz Argentina

Hace dos semanas, el joven artista entrerriano sufrió cortes en sus manos cuando intentaba escapar del lugar en donde había sido encerrado por su entonces novio. Santiago "Habría recibido una paliza aparentemente por celos",había declarado Adrián Pallares, en Intrusos, sobre el aterrador episodio de violencia doméstica. "La producción le habría pedido que no contara nada porque al programa no le servía, en un momento en el que todos tenemos que contar si vivimos algo de violencia", agregó. "Quieren tapar un drama de uno de sus participantes más queridos para que siga el show", acotó Rodrigo Lussich.

"Hola. Estoy bien. Gracias por estar enviándome tanto cariño y fuerzas. Mil gracias", indicó Santiago en sus redes sociales, dando a entender que se encontraba en buen estado. Y sumó: "A pesar de la tristeza, la vida con música es siempre una opción maravillosa".

Santiago es oriundo de Concordia, Entre Ríos y se supo que está muy contenido por su familia y su grupo de amigos. Su abogada había asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que la producción de La Voz se puso a disposición para colaborar en todo lo que fuera necesario.