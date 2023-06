La TV está de luto: murió un famoso periodista a los 75 años

El periodista de reconocida trayectoria falleció a los 75 años y generó un vacío en la comunidad de colegas que trabajaron con él.

Murió el periodista y conductor René Bacco a los 75 años, un referente del oficio en Córdoba que saltó al reconocimiento masivo por el telediario El informe, Ya!. Los mensajes de condolencias y dolor de sus amigos y de los colegas que lo conocieron.

Bacco, que era el periodista más famoso de Córdoba, estaba internado en terapia intensiva por problemas de salud. Su fama la consiguió en la década de los '80, cuando estuvo a cargo del programa El informe, Ya!, un informativo que duraba pocos minutos pero, por la buena repercusión, pasó a ocupar media hora.

El periodista nació en la localidad santafesina de Carreras y llegó a Córdoba siendo muy joven. En la provincia vecina creció y estudió Ciencias de la Comunicación, y tiempo más tarde ganó un concurso para ingresar a la actual Cadena 3 y luego otro para Cadena 12. Con el éxito de El informe, Ya! su nombre pasó a ser uno de los más citados por la prensa cordobesa, en materia de comunicadores.

“Estaba en la cresta absoluta, tenía mucho poder que no quise utilizar. El gobernador (Eduardo) Angeloz me hizo llamar siete veces para que fuera a desayunar con él y siete veces me di el gusto de decirle que no. Me daba esos lujos y quizá fue por una incapacidad mía, una cuestión de pueblo que te hace ser humilde y temeroso y uno nunca termina de sacarse de encima. Porque, si hubiera sido nacido en Córdoba, quizá tendría hoy una agencia de publicidad, un medio, o sería concertista”, indicó Bacco en una entrevista pasada con La Voz que trascendió luego de saberse la dolorosa noticia de su fallecimiento.

Luego de su carrera en la televisión, decidió prestarle atención a la música, su gran pasión, y grabó un disco de tangos que, luego, reconoció "fue un error". “El periodismo de Córdoba está de luto: falleció René Bacco, recordado conductor de radio y TV. Su ciclo más recordado fue El informe ya; también fue conductor en Cadena 3. Condolencias a su familia y que descanse en paz”, lo despidió el periodista cordobés Gerardo López en su cuenta de Twitter.