La triste confesión de Pamela David tras su regreso a América TV: "Me da culpa"

La famosa conductora habló de aquellas cosas que más la angustian a la hora de hacer televisión.

A semanas de haber regresado a la pantalla de América TV con su formato conocido llamado Desayuno Americano, Pamela David reveló su mayor culpa a la hora de trabajar en la pantalla chica. La conductora abrió su corazón y contó la situación con la que luchó antes de decidir regresar.

En una entrevista que brindó con Diario Show, la conductora habló a fondo de su regreso a la tv luego de poco más de un año alejada y reveló cuál fue su mayor limitación a la hora de tomar la decisión de volver. "No extrañé, hice otras cosas en las que me involucré mucho y tal vez hasta soñaba cómo iba a ser mi vuelta, pensé en lo que me gustaría hacer para compartir con el público", empezó por confesar.

Sin embargo, más allá de su alegría por esta situación, confesó que tuvo una gran culpa que enfrentar antes de dar el si a la producción. "Mis hijos están más grandes y eso también me hizo tomar la decisión de tomar esta responsabilidad de hacer el programa", aseguró. Luego, profundizó: "Antes, muchas cosas me provocaban culpa, como no poder estar en los actos del colegio, o en las reuniones de madres, ahora es distinto porque en el horario del aire ellos están en el colegio, tienen sus actividades como fútbol o gimnasia artística. Felipe tiene 16 y Lola, 10".

Por otro lado, habló sobre los cambios que va a enfrentar el canal a partir de la nueva programación que pisará fuerte en la segunda mitad del año. "Por ahora tengo dos horas y media de aire, es un montón, pero creo que se va a achicar porque llegó Marcelo Tinelli y algunos programas se van a correr para que ingresen sus programas", sentenció al respecto.

Pamela David apuntó contra Cinthia Fernández: "Mala leche"

Pamela David se mostró muy seria en pleno móvil con Cinthia Fernández durante Desayuno Americano y dejó en claro su enojo con aquellos que deslizaron una supuesta "censura" contra la bailarina en la señal. "Hay una mala leche enorme", aseguró la conductora en su encendida defensa a lo que sucede en el canal de Daniel Vila, su marido.

Cinthia Fernández lleva días bastante agitados tras el escándalo que protagonizó en el barrio privado en el que vive, donde mantuvo un fuerte enfrentamiento con algunos vecinos. Respecto a la cobertura que le dieron los medios al hecho, la panelista apuntó contra Karina Mazzocco y A la tarde, a quienes acusó de tener animosidad contra ella. Además, criticó a Pamela David al asegurar que América TV estaba en una campaña en su contra y hasta empezó a circular una supuesta "censura" de la señal contra la panelista.

Enojada con los rumores, Pamela David y su equipo fueron en busca de la panelista para aclarar los tantos. "No estoy censurada, ¿puedo hablar con ustedes?", comenzó bromeando Fernández. En ese sentido, la panelista continuó: "Ayer mis seguidores me preguntaron, ¿Es verdad que por culpa de estas tres te censuran en un canal? Una vendrías a ser vos Pame, la otra Karina Mondongo (como la apodó Cinthia) y Flor de la V".

Entonces Cinthia Fernández explicó que le consultó a Ángel de Brito si era verdad que estaba censurada en América, a lo que el conductor de LAM le reveló que si era así, él no estaba al tanto. "Lo mío con vos Pame, fue una sugerencia por tu familia que maneja el canal, y que no estaba bueno como mujer. Pero no tengo un problema puntual con vos", replicó la panelista cuando Pamela David le consultó si estaba "todo mal" entre ellas.