"La Tota" Santillán se refirió a su última recaída: "Alcohol con pastillas psiquiátricas"

La Tota Santillán se refirió al trastorno que sufre y del complicado 2022 que vivió en una charla profunda e íntima.

Daniel "La Tota" Santillán reveló en televisión el trastorno que sufre y que estuvo internado en un hospital psiquiátrico por un intento de suicidio. "Hay mucha gente que me usó", aseguró el histórico animado de música tropical, uno de los más reconocidos del país.

El 2022 fue un año difícil para La Tota Santillán, ya que no solo perdió a su hermano Beto por cáncer sino que también estuvo internado en una clínica psiquiátrica. "Todos los días siento tristeza pero también fuerza. Dios me da una nueva oportunidad", aseguró el presentador, que actualmente se encuentra bajo tratamiento.

En diálogo con Leandro Rud en La Noche, el programa que conduce en C5N, Santillán contó que en el 2011 fue diagnosticado con bipolaridad. "El estrés que me ha producido trabajar tantas horas, ser adicto a trabajar, me causó bipolaridad", explicó La Tota, uno de los presentadores de cumbia más reconocidos del país.

En ese sentido, también reconoció cuál fue uno de los detonantes de sus últimas caídas: "A veces he mezclado el alcohol con las pastillas psiquiátricas, las recaídas las he tenido por eso". Además, calificó de "irreparable" la pérdida de su hermano Beto por un cáncer y contó que tuvo tres intentos de suicidio en el último tiempo.

"Me apoyo en Dios y en mis hijos más grandes, Coco y Daniela. Todos los días siento tristeza pero también fuerza", agregó La Tota sobre su lucha diaria para estar mejor. En su charla sincera y profunda con Leandro Rud, Santillán sumó: "Los recuerdos me lastiman. Hay mucha gente que me usó, que no le importó nada. Yo igual trato de salir adelante y lo hago todos los días. Tengo mi psicóloga, mi psiquiatra. Hoy lo estoy bancando con mi trabajo y me ayuda mucha gente".

El calvario de La Tota Santillán en medio del escándalo judicial: "No soy un ogro"

Además de sus problemas de salud, Santillán debió enfrentar durante el 2022 un escándalo judicial por denuncias de acoso sexual, tentativa de violación, robo y amenazas. Desde que salió a la luz el escándalo, "La Tota", quien padece una enfermedad mental, no puede tener contacto con sus hijos. Sin embargo, aseguró que lo que más desea es volver a estar cerca de su familia.

"Tengo bipolaridad desde 2011. El brote psicótico lo sufrí en 2014", contó Santillán en diálogo con A la Tarde (América TV). "Mi exsuegro se ha ensañado conmigo y no me deja ver a mis hijos ni los puedo nombrar. Ahora que tengo trabajo, les puedo pagar la manutención a mis hijos", agregó la estrella.

A pesar de este duro momento, aseguró que quiere volver a tener contacto con sus seres queridos. "No soy un ogro, si yo realmente fuera un ogro, no hubiese ganado el juicio de familia. Mi realidad hoy es que estoy trabajando todos los días, siempre acompañado de mi familia", concluyó.