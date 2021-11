La tormentosa relación entre Jimena Barón y su ex: "Hace meses no ve a su hijo"

Jimena Barón se negó a hablar sobre Daniel Osvaldo, con quien comparte un hijo de 7 años, Momo. Según revelaron, él no se haría cargo del niño.

Jimena Barón y su expareja, el exfutbolista Daniel Osvaldo, comparten un hijo: Morrison, también apodado Momo, de 7 años. Desde hace meses se dice que su relación es muy compleja y ahora el periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) Ángel de Brito, su compañero en el jurado de La Academia de ShowMatch, reveló que él no se hace cargo de su hijo.

El conflicto escaló aún más cuando Daniel fue al programa de Jey Mammón, Los Mammones, y la trató de “mentirosa”. Ahora, Barón se negó a hablar sobre Osvaldo cuando la entrevistaron en ShowMatch y Ángel explicó el porqué de su decisión. “No voy a hablar de nada de lo que haya dicho él. De nada, nada, nada”, dijo ella muy firme frente a las cámaras.

Esta postura tan sólida desconcertó a los panelistas de LAM, que se pusieron a debatir sobre su relación y opinaron que debería haber dicho algo, ya que es el padre de su hijo. “En defensa de mi compañera del jurado, Osvaldo fue al programa de Jey y la trató de mentirosa a Jimena. Jimena no quiere saber nada de Osvaldo, está todo mal”, reveló de Brito. “Hace meses no ve a su hijo y no se hace cargo”. “Es difícil lo que ella hace, no hablar de un reverendo hdp que no se hace cargo del hijo. Para mí es más difícil no hablar”, opinó Cinthia Fernández.

Daniel Osvaldo, el ex de Jimena Barón, no le pagaría la cuota alimantaria a sus hijas

Pía Shaw interrumpió la discusión para contar algo que le dijo Elena Braccini, la exesposa de Osvaldo, en junio de este año. En diálogo con LAM, Elena aseguró que él tampoco tiene relación con sus dos hijas, Victoria y María Helena, y que ni siquiera se hace cargo de la cuota alimentaria.

“Voy a contar algo que me contó Elena, que es la exmujer de Osvaldo. Me contó que después de seis meses, Osvaldo volvió a escribirle a Victoria, que es una de las hijas que vive en Italia. Ella como mamá estaba contenta porque por lo menos apareció de esa manera”, explicó Shaw.

“De la cuota alimentaria, nada. Ya van cuatro años que no paga nada de nada. No solo no paga, sino que no pagó impuestos. Tiene un departamento en el centro de Florencia, y su abogado dice que yo lo usufructúo, pero es mentira”, había revelado Braccini. “Estoy pagando los impuestos porque tengo hijas que tienen su apellido y él se esconde porque sabe que si viene a Italia va a tener un problema muy grande”.