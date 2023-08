La Tora reveló el calvario secreto que vivió por Gran Hermano: "No la pasé bien"

Lucila "La Tora" Villar habló sobre su paso por Gran Hermano y contó detalles desconocidos sobre el mal momento que vivió.

Lucila "La Tora" Villar, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), dio a conocer el duro episodio que vivió al salir de la casa más famosa del país. Al igual que a muchos otros "hermanitos", la joven oriunda de Berazategui sufrió fuertes consecuencias en su vida personal una vez que el ciclo llegó a su fin. Recientemente, confesó detalles sobre los complicados momentos que le tocó afrontar cuando retomó a su vida normal.

La joven estuvo presente en Noche al Dente (América TV), el programa conducido por Fer Dente, junto a su pareja, Nacho Castañares, también exintegrante del reality. Al ser consultados sobre su experiencia en el programa, "La Tora" no se guardó nada y reveló la angustia que vivió durante varios meses.

Al ser consultada sobre su salud mental, se sinceró y respondió que pasó unos días muy difíciles, pero que pudo sobrellevarlos gracias a terapia. “Ahora, estoy bien. En su momento, cuando salí de la casa la primera vez, a mí me pegó muy fuerte y muy duro, y no la pasé bien. Pero bueno, tenía la ayuda psicológica”, detalló.

Cuando el conductor le preguntó qué cosas la habían afectado específicamente, Lucila dijo que tenía "fobia social" y que "no quería ver a nadie". "Me daba miedo el grupo de gente. Lo que fue el Mundial, lo viví de las puertas para adentro, no pude salir a festejar”, recordó.

Por último, concluyó: “Yo no sabía que era tanto. Después no entendía si medio país me odiaba, si no me odiaban... En la calle eran todos un amor, entonces no entendía las redes sociales. Pero, con la ayuda de los psicólogos, fue recontra fructífero”.

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de infidelidad a Lucila "La Tora" Villar

Recientemente, Nacho Castañares rompió el silencio sobre los rumores de que habría engañado a Lucila. Tras un misterioso mensaje publicado en Instagram realizado por Mora Jaborinsky, en el que la joven insinuó que Nacho le había sido infiel a su amiga, se encendieron todas las alarmas. En la publiación, aparecía una foto de Lucila junto a la frase: "Cornuda número uno".

Ante esto, un movilero de LAM (América TV) interrogó a Nacho. "Hubo una publicación desesperada diciendo que era la cornuda número uno... ¿Todo bien con 'La Tora'?", le preguntó. Inmediatamente, el ex "hermanito" lo desmintió y explicó que se trataba de un chiste: "Eso es porque jode Mora, diciendo que somos unos cornudos porque estamos todo el tiempo juntos. Fue jodiendo, es un chiste interno entre nosotros, pero estamos muy bien". Además, destacó que está muy enamorado de su novia: "Me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella".