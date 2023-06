La Tora de Gran Hermano reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Nacho: "Toda la noche"

Lucila "La Tora" Villar contó todos los detalles sobre su primera noche de pasión con Nacho Castañares.

Lucila "La Tora" Villar reveló detalles desconocidos sobre su primera noche de pasión con Nacho Castañares en Gran Hermano (Telefe). Los jóvenes se conocieron dentro de la casa más famosa del país y, desde entonces, se mostraron inseparables. En varias ocasiones, se mostraron muy cariñosos frente a las cámaras, pero la primera vez que tuvieron intimidad fue detrás de escena, ya que querían evitar exponerse frente a millones de televidentes.

Ahora que ya pasaron algunos meses del final del programa y construyeron una relación sólida, la joven oriunda de Berazategui contó con lujo de detalles cómo fue aquella primera noche que con tantas ansias esperaron. "La Tora" contó todo esto en Fuera de Joda, el programa de steaming de Telefe que hace junto a sus excompañeros del reality.

Lucila confesó que, durante el tiempo que estuvieron separados, fue tanta su desesperación por ver a Nacho que tuvo que recurrir al psicólogo. “Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque 'Primo' (Marcos Ginocchio), Nacho y Juli (Poggio) todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablo con Juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él", recordó.

Finalmente, la autorizaron, pero con la condición de que no contara nada del exterior. "Bueno, me autoriza el psicólogo a ir con una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas, no le des tanta información del afuera'", detalló.

“Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y después… nada", continuó Villar, con una risa incómoda. "¿Qué te reís?", le preguntó Castañares. "Estuvo re bien, estuvo muy bueno", comentó Nacho. "¿Hicieron el amor o cogieron?", indagó Julieta Poggio. "¡El amor! Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana", reveló Lucila.

Nacho Castañares habló sobre los rumores de infidelidad hacia "La Tora"

Meses atrás, se rumoreó que Castañares había engañado a Lucila. Todo comenzó tras un misterioso mensaje publicado en Instagram, en el que se insinuó que el joven la habría engañado. Se trata de un posteo subido por Mora Jaborinsky, exparticipante del reality, en el que aparecía una foto de Lucila junto a la frase: "Cornuda número uno".

"Hubo una publicación desesperada diciendo que era la cornuda número uno... ¿Todo bien con 'La Tora'?", le preguntó un movilero de LAM (América TV) a Nacho. Inmediatamente, el ex "hermanito" lo desmintió y explicó que se trataba de un chiste: "Eso es porque jode Mora, diciendo que somos unos cornudos porque estamos todo el tiempo juntos. Fue jodiendo, es un chiste interno entre nosotros, pero estamos muy bien". Además, agregó que está muy enamorado de su novia: "Me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella".