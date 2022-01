La Tigresa Acuña atacó a Juariu en MasterChef: "Se quiere hacer la chistosa"

"La Tigresa" Acuña enfrentó a Juariu en MasterChef Celebrity por su actitud y se armó un lío en medio del set.

“La Tigresa” Acuña y Juariu, participantes de MasterChef Celebrity, tuvieron un cruce en medio del programa. Todo empezó cuando "Robertito" Funes Ugarte, el chofer del reality que lleva en auto a los participantes una vez que pierden y conversa con ellos, mandó al frente a Acuña exponiendo todos los chismes que le contó sobre su compañera.

Germán Martitegui, miembro del jurado, se enteró de esta conversación y la expuso frente a las cámaras. “‘La Tigresa’ en su momento le dijo a 'Robertito' algunas cosas que va a tener que aclarar”, expresó. “¿Quién quiere primero la aclaración?”, preguntó la boxeadora. “Yo quiero primero la aclaración”, le respondió Martitegui.

Enseguida, se creó un clima de tensión en el set y Santiago del Moro, el conductor de MasterChef, preguntó qué fue lo que estaba pasando. “Pará, ¿hablaste mal de Juariu? ¿Qué dijo ‘La Tigresa’ de vos, Juariu?”, indagó. En respuesta, Juariu dijo que Acuña se había referido a ella como “mala leche”.

“Dije que en momentos se quiere hacer la chistosa y no es chistosa. Mirá el programa, mi amor”, la atacó la boxeadora. “Me sorprendió que dijiste que era mala leche”, le respondió Juariu con un gesto de tristeza y desconcierto. En el siguiente clip, aparece ella mirando a la cámara y diciendo: “Le hice una marca en su vida eternamente. Me siento contenta por eso”.

“La Tigresa” se justificó frente a sus compañeros y el jurado explicándoles cuán triste había salido de uno de los episodios por un comentario de Juariu. “Yo salí muy angustiada, Germán. Entendeme”, le suplicó. “Se desquitan. Se sientan en el taxi y empiezan a desparramar. Vos largaste solita, yo no te ayudé. Y la Juariu también tiene lengua larga, eh”, acotó el chofer.

Finalmente, se terminaron reconciliando. “Agárrense de las manos, dense un abrazo”, les dijo Del Moro. “Después de ese encuentro hemos hablado. Ella me ha dado muchos consejos, también, cuando estábamos cocinando y me dio mucho aliento cuando me fui”, reconoció Acuña. “Por eso me sorprendí. Pero le tengo mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño, también”, le dijo Juariu, y la escena terminó con las dos abrazándose y dándose un beso en la mejilla.

La pelea entre Juariu y Charlotte Caniggia

Además de “La Tigresa”, la influencer tucumana también tuvo que enfrentarse a otra de sus compañeras: Charlotte Caniggia. Desde el comienzo del certamen, se volvieron muy amigas, pero las tensiones entre ambas no tardaron en salir a la superficie. Aunque no pasó a mayores, se tiraron algunos comentarios de bronca frente a las cámaras.

“Che, no me ayuda nadie. Nadie me está explicando cómo sacar el bizcocho de ahí”, dijo Charlotte en un momento de estrés, mientras luchaba por desmoldar su torta. “¡Callate! ¡Estás aturdiendo!”, le gritó Juariu. Caniggia expresó en voz alta que lo que más deseaba era salvarse y poder volver al programa, a lo que Juariu le contestó, indignada: “Hija de p… No me ayudás a hacer una torta, boluda. ¿Tan amiga eras? Se acabó. Esta relación se terminó acá. Muy tóxica”.