La terminante decisión de Wanda Nara en medio de su problema de salud: "Un quiebre"

La famosa modelo habría tomado una contundente decisión sobre sus relaciones familiares y decidió recurrir a la Justicia.

Wanda Nara tomó una determinante decisión sobre su vida privada en medio de su problema de salud. La famosa modelo decidió acudir a la Justicia por el escándalo familiar que la persigue hace varios meses y apuntó contra su papá, Andrés Nara, y su esposa, Alicia Barbasola.

Según trascendió en A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, Nara le envió una medida cautelar a su papá, con quien está distanciada desde diciembre del año pasado. Además, en caso de incumplir con esta instancia judicial, Andrés y Alicia tendrían que pagar una millonaria cifra.

"Acaba de salir esta medida cautelar que, por medio de la ENACOM, el ente nacional de comunicaciones, obliga a Andrés Nara y Alicia Barbasola a no emitir palabra alguna, a no referirse a Wanda, mucho menos de su salud", contó Diego Esteves en el ciclo de América. De este modo, la mediática se aseguraría que no vuelvan a tocar el tema de su salud públicamente y sin su consentimiento.

Luego, Esteves amplió los motivos que llevaron a la conductora de Masterchef a tomar esta decisión: "Según dice el documento es para preservar los derechos de los hijos de Wanda". "Me aclaran que Wanda hace mucho tiempo no habla con su padre, desde la Navidad, que hubo un quiebre, un problema", concluyó.

