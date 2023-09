La televisión está de luto: murió una histórica travesti del espectáculo argentino

La querida actriz que honró a la comunidad trans con sus apariciones mediáticas murió a los 77 años.

La televisión y el espectáculo argentino están de luto por la muerte de la histórica actriz y activista travesti trans Vanessa Show, una de las primeras artistas de la comunidad en aparecer en los medios y convertirse en una figura de relevancia.

"Despedimos con profundo pesar a nuestra afiliada, la actriz y vedette Vanessa Show. Fue una de las primeras artistas trans de nuestro país que alcanzó una gran popularidad y marcó el camino para futuras generaciones. Nuestras condolencias a sus seres queridos", comunicó la Asociación Argentina de Actores informando la muerte de la actriz de 77 años.

Nacida el 27 de septiembre de 1945 en La Banda, Santiago del Estero, comenzó su trayectoria artística como vedette a los 17 años en el Teatro Maipo, compartiendo el escenario con Nélida Roca y Nélida Lobato. Luego, participó de numerosos espectáculos musicales y de revista como Corrientes esquina Champs Elysees, Pourquoi pas?, Las gatas calientes en el tejado del Corrientes y La revista del tercer sexo.

Tras un paso por el cine para la película Las píldoras, protagonizada por Darío Víttori y Susana Brunetti, giró con suceso por Francia, España, Alemania, Suiza e Italia, territorio europeo al que regresó exiliada tras haber sido perseguida y amenazada en la década del ’70. En los años 90 regresó al país, realizó presentaciones televisivas, protagonizó el cortometraje Diva, de Juan De Francesco, y escribió sus memorias en el libro Es verdad.

La recordada entrevista de Baby a Vanessa Show

"Cuando vos Vanesa te sacás la peluca y el maquillaje, y te encontrás con vos y el futuro, ¿cómo te ves?", le preguntaba Baby Etchecopar a Vanessa Show años atrás en El ángel de medianoche (C5N), en una entrevista recordada aún en la actualidad. Con la voz quebrada, la querida vedette le contestó al conductor: "Maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque yo me acuesto, pongo la cabeza en la almohada y sé que soy una persona que nunca mintió en la vida. Nunca. Fui de frente y no me arrepiento, porque no me fue mal en la vida. Cuesta un poco más por la hipocresía y la falsedad de la gente, pero decir la verdad es maravilloso, me libera. Yo soy esto, si a ustedes les gusta bien y si no se van a la puta que los parió".