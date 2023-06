La sorprendente confesión de Osvaldo Laport sobre las escenas de sexo: "Tantas"

El actor uruguayo habló sobre las apasionadas escenas que protagonizó en diferentes telenovelas y provocó risas en el estudio de Intrusos.

Osvaldo Laport es una las máximas figuras de las ficciones argentinas. Sus personajes en telenovelas como Más allá del horizonte o Amor en custodia, entre otros éxitos, a forman parte de la cultura popular. Y durante su visita a Intrusos del último lunes hizo una sorprendente revelación sobre uno de los aspectos de su carrera de los que nunca había hablado: las escenas de sexo que protagonizó en ficción.

El tema surgió por las apasionantes escenas que el actor uruguayo tuvo con Soledad Silveyra en la novela de Telefe de 2005. Más precisamente el momento en el que sus personajes, Juan Manuel Aguirre y Paz Achaval, tuvieron relaciones mientras montaban un caballo.

La dupla de Laport y Solita se convirtió en una de las parejas icónicas de las ficciones nacionales, lo que despertó varios rumores de romance. Sin embargo, el artista uruguayo dejó en claro que siempre fueron amigos. "Siempre hubo mucha confianza, respeto y acompañamiento”, remarcó sobre las veces que tuvieron que recrear una historia de amor.

“¿Cuántas veces me casé e hice el amor en ficción? Mil. Te puedo enumerar tantas cosas”, admitió Osvaldo naturalizando los gajes de su profesión. Fue entonces que Florencia de la V le preguntó cómo hacía para encarar una escena de sexo. “He estado desnudo completamente, eso depende de la confianza con todo el equipo de trabajo", reiteró.

Luego, Laport explicó que cuando hay escenas de ese tipo, se llega a un acuerdo entre los actores y el director, y la realización surge del consenso entre las parte para evitar incomodidades y malos entendidos. ”He tenido compañeras que han estado también desnudas y otras que se vendaron el cuerpo, tipo momia. Todo es respetable”, subrayó.

Por su parte, Karina Iavícoli, una de las panelistas del ciclo, le preguntó si alguna vez había tenido una erección involuntaria durante alguna escena. “Uno reza para que eso no suceda”, admitió y desató la risas en el estudio. Aunque luego de las risas reconoció le había pasado en alguna ocasión.

Osvaldo Laport se quedó sin trabajo por un importante político

Durante la década de los '90, Osvaldo Laport estuvo en el pico de su carrera. Y no solo en Argentina o Latinoamérica, sino que también en Europa. El actor llegó a la televisión italiana de la mano de Silvio Berlusconi, que se encargó de darle un impulso fundamental en esas tierras.

Según contó Laport, cuando finalizó de grabar la telenovela Poble diabla, a fines de los 80, recibió un llamado de la secretaría privada de Berlusconi, por ese entonces un destacado empresario de medios. "Me lo pasa, y me ofertan hacer una fotonovela para Italia con Luisa Kuliok. Viajo a Buenos Aires, una noche estaba hospedado en el Sheraton y él me dice que me quería en Cosecharás tu siembra, pero había otro actor grabando. 'Quiero uno más joven. Pero despreocupate, se le va a pagar todo el contrato'. Tuve angustia, no sabía si éticamente estaba bien. El actor era Víctor Laplace. Todo se arregló y yo hice finalmente la telenovela. Viajé mucho a Italia", relató el actor hace algunos años en una entrevista.

Además de expandir las fronteras de su trabajo, ganó el premio Telegatto, considerado el Emmy de la televisión italiana. "En ese momento, en Italia éramos Napoleón y yo. Era tremendo. Viajábamos 15 o 20 días y grabábamos copetes para Navidad, me disfrazaban de huevo de Pascua, de Papá Noel, del Rey Mago", recordó Osvaldo.

Sin embargo, años más tarde Berlusconi incursionó en la política y ese marcó el final de su relación. De acuerdo al propio Laport, su vinculo con el hombre que llegó a ser premier italiano se terminó cuando este intentó conseguir el respaldo público del uruguayo en su campaña. "Le dije que no, por principios. En ese momento yo pensaba que el artista no debía estar involucrado en política. Ahí levantó todas mis telenovelas", contó, en diálogo con Clarín.