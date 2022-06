La Sole tomó una triste decisión y conmocionó a sus fans: "Ya siento mi desgaste"

Enorme tristeza entre los fans de Soledad Pastorutti tras su inesperado anuncio.

Soledad Pastorutti confirmó la noticia menos esperada para sus fanáticos. "La Sole" tuvo sus inicios en la música apenas a sus 12 años y desde entonces se convirtió en un ícono de la música popular argentina. Ahora, a sus 41 años, tomó una drástica decisión con respecto a su carrera profesional.

Dado que vive en una constante vorágine desde muy chica, la estrella de La Voz Argentina tomó una decisión muy contundente: que dentro de 10 años planea dejar de lado las giras para disfrutar de su vida personal junto a sus hijas Antonia y Regina y su esposo, Jeremías Carlos Audoglio.

“Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste", reveló "La Sole" en diálogo con La Prensa Federal.

Los usuarios de las redes sociales generaron un enorme revuelo al enterarse de esta noticia y la plataforma se llenó de mensajes de desesperación por parte de sus fanáticos. "Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener más de 40", comentó una usuaria, a lo que "La Sole" le contestó para tranquilizarla: "Falta mucho aún que pasen 10 años... ¡vivir es hoy! ¡Mientras tanto, seguimos disfrutando!".

Cientos de fans de los fans de "La Sole" le demostraron su apoyo y su tristeza ante esta decisión. "Tengo el corazón roto", "Ojalá seas eterna", "Con o sin giras, 'La Sole' siempre presente" y "Es domingo, no nos hagas llorar" fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la plataforma.

La fuerte pelea en Twitter por "La Sole" en La Voz Argentina

Un motivo muy frecuente de enojo entre las personas que ven La Voz Argentina es que el jurado, integrado por Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky, muchas veces deja afuera a participantes que tienen mucho potencial. Una usuaria en específico tiró un tweet apuntando a "La Sole" por no haberse volteado a recibir a un cantante de folclore.

"Si siempre se van a dar vuelta con la música de mierda que escuchan o les gusta a ustedes no tiene gracia, eh. Soledad, no traiciones vos al genero si ellos no lo hacen", twitteó una usuaria. Ya harta de este tipo de comentarios, la artista le respondió: "Yo no traiciono a nada, ni a nadie. Me puedo equivocar pero verás que siempre que me gusta algo me doy vuelta. El folclore esta muy presente en mi equipo, solo tengo 28 lugares".