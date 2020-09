En las últimas horas, una participante del Cantando 2020 se burló de la salud de Nacha Guevara. "Tiembla un poquito, a lo Nacha", fueron las palabras de Lola Latorre. Al aire de La previa del Cantando, y generando la incomodidad del notero a cargo de esta entrevista, la hija de Yanina lanzó un comentario que fue condenado por los usuarios de las redes sociales.

En la antesala de su nueva presentación en el certamen, junto a su compañero Lucas Spadafora, Lola Latorre manifestó: “Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”. Esto no cayó bien, inclusive el cronista encargado de realizar el reportaje se mostró atónito ante las palabras de la joven con sus gestos.

Las redes sociales repudiaron a Lola Latorre por burlarse de Nacha Guevara

Rápidamente, las redes sociales se pronunciaron a favor de Nacha Guevara y hasta fue la propia actriz quien se encargó de darle like a un contundente comentario que recibió en Instagram: "Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno. Ella pidió respeto porque le decían que tenía un tema de salud y cerró una aplicación. ¿Reírse de vos? ¿De la salud? Una vergüenza".

Tras cerrar sus redes sociales, Lola Latorre explicó que decidió alejarse del mundo digital debido a las constantes burlas y agresiones que sufría por parte de los cibernautas. Lo que sufrió es tan repudiable como sus palabras hacia Nacha Guevara, y es por este motivo que molestó aún más su doble vara para realizar lo que ella (y gran parte de la sociedad) condena.

Nacha Guevara reveló su fantasía con Alex Caniggia en vivo

Nacha Guevara realizó una inesperada revelación al aire del Cantando 2020. Al presentarse Alex Caniggia en la pista del certamen, admitió que le "encantaría" tener un hijo como él. Esto generó la sorpresa de todos los presentes en el estudio, incluido el excéntrico participante del concurso de canto. "Gracias, Nacha", atinó a decir el hijo del Pájaro.

La personalidad desfachatada de Alex Caniggia es una característica que a muchas personas les puede agradar, y a otras no tanto. Sin embargo, Nacha Guevara enalteció al concursante y manifestó su deseo de tener un hijo como él. ¿Cuál fue la explicación que dio la jurado para realizar semejante revelación halagando al hermano de Charlotte?

Por qué Nacha Guevara desea tener un hijo como Alex Caniggia

La actriz lo resumió en breves palabras, al aire de El Trece: "Alex tiene dos grandes ventajas. Tiene una parada, se planta de una manera especial en el escenario y mucho mundo desde muy chico. Fue cambiado de colegios y amigos desde muy niño, con idiomas diferentes. Eso forma una personalidad muy especial. Lo digo porque mis hijos pasaron por lo mismo".

Ante esta declaración, la conductora Laurita Fernández le consultó a Nacha Guevara si ve "como un hijo" a Alex Caniggia. Sin dudar, la reconocida actriz e integrante del jurado que compone junto a Oscar Mediavilla, Moria Casán y Karina La Princesita afirmó: "Sí, me encantaría tener un hijo así. ¿Cómo no? Me divierte".