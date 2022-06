La razón por la que Chanchi Estévez abandonó El Hotel de los Famosos: "Injusticia total"

"Chanchi" Estévez tomó una rotunda decisión en El Hotel de los Famosos: los motivos.

"Chanchi" Estévez tomó una inesperada decisión en El Hotel de los Famosos (El Trece): decidió abandonar el reality. El exfutbolista explicó que su decisión fue motivada por varias injusticias que se dieron en la competencia, especialmente por la eliminación de Sabrina Carballo, su expareja.

Sabrina perdió contra Lissa Vera, exintegrante de Bandana, en el "desafío de la H". Resulta que en medio de la final, la producción la detuvo porque había infringido las reglas del juego por seguir las indicaciones de Martín Salwe, quien le marcó un camino que no se podía hacer. Es por esto que "Chanchi" lo consideró una injusticia y decidió renunciar al reality. Inmediatamente después, Salwe siguió sus pasos pero al poco tiempo se arrepintió.

"Siento una frustración que no pensé que iba a sentir. Estoy enojada, así que prefiero no decir nada", expresó Carballo al ser eliminada. Y "Chanchi" les dijo a los conductores, "Pampita" y "El Chino" Leunis: "La verdad que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada, hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen".

Antes de irse, le dio las gracias a toda la gente que trabaja en la producción. "Me han tratado muy bien, les agradezco de corazón y espero haber sido respetuoso. Muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, realmente me llevo el cariño muy grande pero yo dejo el certamen, chicos".

En este sentido, Estévez explicó que "si hubiera pasado con otro participante, seguramente hubiera hecho lo mismo, pero con Sabrina se agravó muchísimo la situación". "No me gusta verla así, es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego hicieron que a veces haga cosas que no quería hacer, pero en líneas generales, esta es mi manera de reivindicarme con ella. te quiero, Sabri", señaló el deportista.

Acto seguido, Salwe amagó con irse. "Yo también prefiero dejar acá el certamen por las condiciones que se dan. Si hubiesen tenido la misma objetividad para todos los juegos, para revisar cada instancia, los resultados siguientes hubiesen sido distintos: quién iba a un laberinto, quién llegaba a una H... Ahora es pronto para hablar mucho más, pero si esto es así, hasta acá también mi estadía", expresó el influencer. Sin embargo, pocos minutos después se retractó.

Sabrina reaccionó con una gran sorpresa ante el gesto de sus compañeros y dijo que le gustaría que se quedaran, ya que son "grandes jugadores". En cuanto a las acusaciones de los participantes de que habían sido injustos, "Pampita" se mantuvo firme y sostuvo que Sabrina había escuchado las reglas del juego y que "sabía perfecto por dónde tenía que subir". por lo que su eliminación había sido sumamente justa.

La angustia de Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

Sabrina tenía ganas de abandonar el hotel desde hacía varios días. En uno de los episodios anteriores, había dicho que ya no aguantaba más nada y que quería irse a su casa. "No es lindo estar nominada, no es lindo estar cerca de la H y sentir que te tenés que ir. Prefiero irme feliz pero siendo en un cien por ciento como soy afuera. Es lo que traté, cuidándome a veces y extralimitándome un poco. Yo dije: 'Cuando no la pase bien, me voy'", expresó. Finalmente, terminó eliminada del certamen.