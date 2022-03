La propuesta íntima de Darío Barassi en 100 argentinos dicen: "Armé todo"

Darío Barassi le hizo un picante planteo a un grupo de participantes de 100 argentinos dicen. Así fue el tenso momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

Darío Barassi volvió a protagonizar una situación sumamente llamativa y curiosa para sus fanáticos. Durante el programa del pasado martes, el conductor le hizo una íntima propuesta a los participantes de 100 argentinos dicen y causó revuelo en plena transmisión de El Trece.

Todo comenzó en una conversación que el presentador mantuvo con Iván, miembro de la familia Gurvicius. Con ánimos de que se forme una pareja en el programa, el sanjuanino lanzó: "Che, Iván, me gustó Flori, eh". "Che, Iván, me gustó Flori, eh. Me gustó para vos. Estás muy estresado, Iván", le marcó el actor. Y el concursante, muy nervioso, respondió: "Me está titilando el ojo".

"¿Cuántos años tenés, Flori?", le consultó a Florencia. Y ella indicó: "32". Por su parte, Iván resaltó que tenía "29". Barassi volvió a intervenir y propuso: "¿Podemos concertar una cita y el viernes vamos a tomar algo o es mucho?". "Sí, podemos", confirmó la mujer.

Darío Barassi le hizo una propuesta muy particular a los participantes de 100 argentinos dicen.

De todas formas, la participante volvió a intervenir y aclaró que prefería a otro de los miembros de la familia: "Pero me gusta Guido a mí". "¿Cómo que te gusta Guido? ¿Sos joda? Ya habíamos armado todo con Iván. Según el reiki, te da más que es con Iván, pero físicamente te gusta más con Guido", le manifestó Darío . "Y bueno, vamos todos juntos", propuso Flori.

Estallado de risa por la situación, el conductor de 100 argentinos dicen cerró el momento con una reflexión: "Che, me gusta mucho esto. Me gusta mucho la actitud de Flori de 'no, no me gusta él, me gusta aquel'". Luli, una de las productoras del exitoso ciclo, intervino y expresó: "Las cosas que me hubiese ahorrado si hubiera sido así". "Vamos con Luli, entonces", cerró Flori, a pura gracia.

Darío Barassi amenazó a El Trece con irse a Telefe

Cuando Marcos y Catalina, dos participantes que compitieron en 100 argentinos dicen, pasaron al frente para jugar, el conductor quiso ayudar a ella con el botón que se debe apretar para arriesgar la respuesta a una de sus preguntas. Y lanzó: “´Cata´, si tenés algo tocá, eh".

Fue ahí cuando Darío, quien le había copiado el look a uno de los concursantes, expresó tras sacarse la peluca y la camisa blanca que tenía puesta sobre su saco: “¡Pará! ¿Dónde van? ¡¿Pueden ver el programa?! Esta peluca, tengo calor... ¡Estoy harto! ¡Yo dejo todo para que la gente no vea nunca el programa! ¡¿Para qué hago esto, para qué hago esto?!”.

Fue entonces cuando Catalina no se dio por aludida y aclaró: “¡Yo miro el programa encima!”. Sin embargo, no le bastó al presentador, que ya estaba molesto. Al irse detrás de cámaras, le respondió: “¡Las pelotas, las pelotas!”. Y lanzó una contundente afirmación con relación a Telefe, aunque sin mencionarlo puntualmente: “¡Al canal de las pelotas me voy a ir, a ver si me ve alguien ahí!”.

No obstante, eso no fue todo y la situación se tornó totalmente "violenta". Con una banqueta en la mano, Barassi gritó otra vez: “¡Estoy harto! ¡Harto!”. En ese instante, Marcos, uno de los invitados, le preguntó entre risas “no, ¿por qué tanto?”.