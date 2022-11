La promesa hot de dos participantes de Gran Hermano: "Le parto"

Dos participantes de Gran Hermano hicieron una promesa muy caliente que generó un gran revuelo en el reality de Telefe. Qué fue lo que prometieron y de quiénes se trata.

En las últimas horas, y luego de más de tres semanas de convivencia, Gran Hermano se puso muy caliente. Es que dos participantes hicieron una promesa hot de cara a la próxima gala de eliminación, que tendrá lugar este domingo 7 de noviembre en Telefe.

Se trata de Juan y Lucila, quienes hace unos días habían prometido darse un beso en caso de que el taxista lograr zafar de la eliminación del pasado domingo 30 de octubre. En esta oportunidad, ambos hicieron otra promesa que también generó revuelo entre los fanáticos.

Según el acuerdo al que llegaron, si Juan se queda en la casa de GH, ambos se darán un beso mucho más extenso y apasionado que el de la otra vez. Por lo tanto, en las redes comienzan a sospechar que entre él y ella se puede estar formando una posible pareja.

Juan y Lucila se dieron un beso en Gran Hermano.

Esta especie de juego comenzó a raíz de una propuesta de Juan, que antes de la gala de eliminación con Martina y Nacho comentó: "Si me dicen 'Juan, estás salvado', le doy un beso en la boca a 'La Tora'". "Pero en vivo, eh", añadió Lucila, entre risas. "Si me quedo, le parto la boca de un beso", prometió el taxista. Y "La Tora" concluyó: "El domingo en vivo así que no lo voten". Finalmente, y luego de que Gran Hermano le dijera al participante que debía cumplir con su promesa, ambos terminaron accediendo a darse un "pico" en el patio de la casa de GH.

Las reacciones de las redes

El bullying contra Agustín en Gran Hermano

Agustín Guardis de Gran Hermano vive sus peores días dentro de la casa. Varios participantes le hicieron la cruz, lo dejaron solo y hasta fue víctima de hostigamiento. Esta situación fue replicada en las redes sociales, el video de su momento a solas se volvió viral.

Los fanáticos de Gran Hermano repudiaron por completo lo ocurrido con Agustín en las distintas redes sociales. Por lo que se sabe, se presume que la saña con el participante oriundo de La Plata es porque sospechan que fue él quien hizo la espontánea.

De hecho, culpan a Telefe por permitir este tipo de situaciones y deslizaron que cortaron la transmisión para no mostrar lo que estaba viviendo el joven. Thiago Medina es uno de los más apuntados por el público como responsable del acoso. Incluso, piden que se considere sancionarlo a raíz de un video donde se lo ve acostándose en la cama mientras Agustín está dormido y lo acaricia.

"Seguro ni van a mostrar todo el bullying que le hacen a Agustin o como Thiago y el 'Cone' le dicen gay, pero van a mostrar como Thiaguito y Alfa son como padre e hijo y como Juan ahora es el bueno que cambió", expresó un usuario de Twitter que sigue el reality show de Telefe. Hasta el momento, ni la producción de Gran Hermano ni Santiago del Moro salieron a dar declaraciones sobre este tema.