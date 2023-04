La predicción sobre Tinelli que dejó pasmado a Ángel de Brito

Pitty, la numeróloga compartió una impactante predicción sobre el conductor del Bailando. La especialista había adelantado un rotundo cambio en la carrera del expresidente de San Lorenzo antes de su desembarco en América.

Marcelo Tinelli iba a tener un nuevo comienzo en 2023, según adelantó a fines del año pasado Pitty, la numeróloga. Unos meses después, el conductor desembarcó en América como gerente de programación. Tras ese éxito, Pitty volvió a compartir una sorprendente predicción sobre el exdirigente de San Lorenzo.

El pasado miércoles, la popular numeróloga visitó el piso de LAM y arrojó varios vaticinios tanto para lo que viene en los próximos meses de nuestro país como para algunas figuras del ambiente artístico, entre los que estaban incluidos los integrantes del ciclo conducido por Ángel de Brito.

La especialista no pudo evitar hacer hincapié en Tinelli, debido a que empezó con bastante exposición y proyectos. "La novia de Tinelli viene, va a estar noviando con alguien que queremos todos y tiene una vibración divina. Viene alguien en forma sorpresiva, es alguien nuevo y va a ser ahí nomás de que empiece el Bailando y lo va a tener feliz y con energía", sostuvo.

Las predicciones de Pitty la numeróloga en LAM

Ptty comenzó lanzando un enigmático para que De Brito adivine, que tenía involucrada a una pareja del espectáculo. "En mayo tenés un romance que no lo van a poder creer, te lo voy a tirar en privado para que empiecen ya a seguirla porque te digo que más que numeróloga parezco periodista" aseguró.

Luego, siguió hablando de la pareja, pero además mencionó un cambio en el rubro laboral de Ángel, a quien le recomendó que debía acercarse a otra conductora muy famosa. "También hay una separación muy grande y una infidelidad que va a salir a la luz, viene cargado mayo, va a ser ruidoso, tienen todo esto. Yo que vos voy a saludar a Carmen Barbieri y ahora vas a tener una propuesta para tomar decisiones", sugirió.

A continuación, dirigiéndose especialmente a las personas que nacieron en el mes de abril, vaticinó: “Sólo te vas a sentir pleno si están todas las cosas en su lugar, o sea, si tu vida tiene una estructura y no hay nada que altere tu energía. Yo sé perfectamente que no te gusta que no haya un orden en tu vida”. En tanto, también le vio buenos augurios a Yanina Latorre en su creciente camino en los medios, mientras que a Andrea Taboada, quien le consultó sobre su actual situación sentimental, le pronosticó una relación afianzada.