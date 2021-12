La picante opinión de Pamela David sobre Wanda Nara: “Es la más viva de todas”

Los polémicos dichos de Pamela David sobre Wanda Nara en Intrusos, en relación al escándalo con Mauro Icardi y "La China" Suárez.

Pamela David se metió en el Wandagate, la polémica entre Wanda Nara, “La China” Suárez y Mauro Icardi, el escándalo más mediático de todo el año. En diálogo con los periodistas de Intrusos, que la invitaron al programa, ella se manifestó al respecto y soltó una opinón muy contundente sobre Wanda.

“Has dicho: ‘Ay, cómo me gustaría estar al aire para hablar de La China y Wanda. ¿Seguiste el caso?”, le preguntó Rodrigo Lussich, y Adrián Pallares indagó todavía más: “¿Te llega información de eso? ¿Sabés cosas?”.

En respuesta, Pamela dijo que le hubiese encantado que más presentadores de televisión, como por ejemplo, Juana Viale, que la invitó a su programa, le hubiesen preguntado sobre el tema, pero no porque tuviese acceso a información secreta sobre el caso, sino porque tiene muy en claro cuál es su postura al respecto.

“Yo no sé nada, sé lo que ustedes me cuentan”, expresó. “¿Y tenés una opinión formada al respecto? ¿Team China o team Wanda?”, le preguntó una de las panelistas. “Absolutamente. No, bueno, mirá: eso me parece una guachada. ¡Porque nadie habla de él, que se la manda de calladito con su mejor cada de pavo!”, se quejó Pamela.

“‘Me hago el tontito…’ y se agarró a la más potra, porque es la más potra y parte la tierra. Quiso estar ahí y, de pronto, no se hace cargo. La verdad es esa. No es contra Wanda, que de última es la engañada, pero banco fuerte a ‘La China’”, sentenció. “Pero después de ser la engañada, toda esta cuestión de traerlo para presentar la marca, mostrarlo…”, opinó Pallares sobre las últimas movidas de Nara, desde que llegó a la Argentina.

“Wanda es una genia, la aplaudo. Gran empresaria. Es la más viva de todas, es genial, es muy brillante”, agregó David. Cuando le preguntaron si realmente creía que era cierta la reconciliación entre ambos, ella opinó: “No. No tengo información, pero me da la sensación de que esto es… contrato millonario, chicos. No debe ser fácil divorciarse. Pero no sé nada”, señaló.

“Es un tema, sobre todo por Wanda. Uno siente que él está intentando remarla todo lo que puede, pobre”, sumó Pallares, a lo que Pamela respondió, eufórica: “¡¿Qué pobre?! ¿Dónde está el pobre? Saquemos el ‘pobre’ cuando hablemos del infiel. Todos nos podemos equivocar, pero hacete cargo”, exclamó. “Ahora tendrá que recuperar esa confianza perdida. Wanda lo tiene agarrado como de una correíta”, añadió el periodista. “Es lo que se buscó”, cerró Pamela.

La opinión controversial de Carmen Barbieri sobre Wanda Nara

Otra celebridad que dijo dichos que generaron polémica sobre Wanda fue Carmen Barbieri, conductora de Mañanísima. “Estás muy picante últimamente en tu programa. Hablaste de muchos temas, por ejemplo, de Wanda dijiste que le cambió mucho la cara”, le dijo un periodista de Intrusos.

“¡Pero no para mal! Wanda nunca fue fea. Era una nena hermosa que fue creciendo y hoy es una mujer joven y muy bella. Todo lo que se hizo en su cara y dientes fue para mejor. Está, para mí, bella, bella, bella”, aclaró Carmen. “Pero está diferente”, le marcó él. “Uno va cambiando un poquito, pero no tan distinta. Está mejorada. La nariz un poquito mejorada, los labios un poquito mejorados… Yo no hablé mal, eh. Yo soy pro Wanda”, cerró.