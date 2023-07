La picante confesión de Osvaldo Laport: "Más pegados"

El reconocido actor habló de su intimidad e hizo una fuerte revelación sobre su vida en pareja.

Osvaldo Laport reapareció públicamente e hizo una fuerte revelación sobre su vida íntima y en pareja. El reconocido actor brindó una entrevista en donde hizo un repaso por su carrera, su vida personal y aquellas telenovelas que marcaron su vida. Sin embargo, también se tomó el momento para hablar de todos sus años en pareja.

Laport asistió como invitado a Noche al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América TV. Allí, el actor se sometió al clásico ping pong de preguntas y respuestas del ciclo llamado "Las 10 al hilo". En alusión a la telenovela que protagonizó el actor en 1994, llamada Más allá del horizonte, Dente le preguntó: "¿Qué preferís, usar slip o taparrabos?".

Ante esta consulta que estaba hecha en modo de broma, Osvaldo Laport decidió revelar un secreto sobre su vida en pareja. "Yo prefiero estar desnudo", empezó por decir. Luego sumó: "Yo creo que las parejas que duermen separadas se pierden una oportunidad bellísima que es la piel y la temperatura del otro".

En este marco, continuó: "Con mi esposa los dos dormimos desnudos. En invierno más pegados y sé que ella me ama más en invierno". Por último, el actor aseguró: "Me encanta estar como Dios me trajo al mundo".

La sorprendente confesión de Osvaldo Laport sobre las escenas de sexo: "Tantas"

Osvaldo Laport es una las máximas figuras de las ficciones argentinas. Sus personajes en telenovelas como Más allá del horizonte o Amor en custodia, entre otros éxitos, a forman parte de la cultura popular. Y durante su visita a Intrusos del último lunes hizo una sorprendente revelación sobre uno de los aspectos de su carrera de los que nunca había hablado: las escenas de sexo que protagonizó en ficción.

El tema surgió por las apasionantes escenas que el actor uruguayo tuvo con Soledad Silveyra en la novela de Telefe de 2005. Más precisamente el momento en el que sus personajes, Juan Manuel Aguirre y Paz Achával, tuvieron relaciones mientras montaban un caballo.

La dupla de Laport y Solita se convirtió en una de las parejas icónicas de las ficciones nacionales, lo que despertó rumores de romance. Sin embargo, el artista uruguayo dejó en claro que siempre fueron amigos. "Siempre hubo mucha confianza, respeto y acompañamiento”, remarcó sobre las veces que tuvieron que recrear una historia de amor.

“¿Cuántas veces me casé e hice el amor en ficción? Mil. Te puedo enumerar tantas cosas”, admitió Osvaldo naturalizando los gajes de su profesión. Fue entonces que Florencia de la V le preguntó cómo hacía para encarar una escena de sexo. “He estado desnudo completamente, eso depende de la confianza con todo el equipo de trabajo", reiteró.

Luego, Laport explicó que cuando hay escenas de ese tipo, se llega a un acuerdo entre los actores y el director, y la realización surge del consenso entre las parte para evitar incomodidades y malos entendidos. ”He tenido compañeras que han estado también desnudas y otras que se vendaron el cuerpo, tipo momia. Todo es respetable”, subrayó.

Por su parte, Karina Iavícoli, una de las panelistas del ciclo, le preguntó si alguna vez había tenido una erección involuntaria durante alguna escena. “Uno reza para que eso no suceda”, admitió y desató la risas en el estudio. Aunque luego de las risas reconoció le había pasado en alguna ocasión.