Este martes comenzaron las exposiciones para debatir el Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el proyecto de ley. La idea es "curar una economía muy lastimada" y, a pesar de la grieta, evitar una "discusión incivilizada". Pero, más allá de esto, uno de los temas más hablados se dio durante la previa del anuncio. Y Jonatan Viale no se lo perdonó.

En su extenso editorial para A24, el periodista ultramacrista no opinó sobre la discusión central sino de lo ocurrido antes de la presentación. "Nuestra colega Dominique dice 'guarda que están los micrófonos prendidos'. No, guarda que no hay que decir esas cosas. 'Voy a empezar a sarasear'... Hace instantes pasó, lo dijo nuestro ministro de economía al lado de Sergio Massa. ¿El presupuesto 2021 es sarasa? El gesto... Es impresionante", expresó.

Después de repetir varias veces el video, donde se ve la conversación con el Presidente de la Cámara de Diputados, agregó: "En Argentina no gana el que se esfuerza más sino el que 'más sarasea', el que más y mejor hace trampa. El que evade la ley. Esto es lo que está pasando con el mérito: esta imagen, es la anti meritocracia". Otra vez, recayó en el discurso de Alberto Fernández.

Como si esto fuera poco, Viale se mostró más que molesto y hasta disparó duramente contra el ministro. "Con mucho dolor tenemos que admitir que un burro, como el que veíamos recién, da lo mismo que un gran profesor. Qué pedazo de burro tenés que ser para jugar a que sos ministro. Me duele de verdad tener a esta gente gobernando", manifestó.

La explicación de Guzmán y la reacción de Viale

“Yo también puedo sarasear hasta que esté”, le dijo Guzmán a Massa en el micrófono abierto. Y así, estalló la polémica. Pero tras realizar toda la presentación, el ministro se explicó y contó qué había ocurrido: "Se está malinterpretando una palabra que le dije al presidente de la Cámara cuando estábamos preparando el Power Point. Para esperarlo estábamos hablando aquí de ‘sararsear’, pero espero que se entienda que esto era entre nosotros en el contexto de esperar mientras se preparaba por las dificultades técnicas que enfrentábamos”.

Lo cierto es que el argumento no remedió lo anterior y Viale ironizó entre risas: "Me habían dicho que iba a dar una explicación sobre el saraseo, ¿fue esto? Ah, hasta que estén listas la filminas... Era un problema técnico". Para cerrar, decidió dar una definición: "Sarasa, expresión coloquial utilizada para expresar un largo etcétera de palabras sin precisar qué se está diciendo y dando a entender que el contenido de la información del enunciado carece re rigor o de importancia".