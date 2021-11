La operación de La Nación contra el Gobierno que salió mal: "No afectó"

El canal macrista La Nación+ puso un móvil para tratar de dejar mal parado al Gobierno de Alberto Fernández, pero quedó en ridículo con Eduardo Feinmann a la cabeza.

La Nación Más quiso operar contra el gobierno nacional de Alberto Fernández de la mano de Eduardo Feinmann. Sin embargo, y una vez más, el canal macrista quedó en ridículo como consecuencia de un móvil que la producción puso en el aeropuerto de Ezeiza para que los presentes opinaran de la nueva medida del Banco Central, que prohíbe el pago en cuotas de los pasajes al exterior.

Como parte de El Noticiero en LN+, los comunicadores que estaban en el estudio debatieron acerca de la determinación de la gestión. La intención del canal era que aquellos que abordaran sus respectivos vuelos en Ezeiza liquidaran al kirchnerismo, algo que prácticamente no ocurrió. Por lo tanto, dejó expuestos a los periodistas ultraopositores.

Cuando el movilero del programa de televisión de Eduardo Feinmann, Jerónimo "Jero" Mura, fue a entrevistar a los pasajeros que estaban en Ezeiza, la pregunta fue si los había afectado la nueva medida de la limitación de las compras de los pasajes con cuotas hacia al exterior. ¿Las respuestas? No fueron las que esperaban en la señal que es propiedad de Nicolás "Nicky" Caputo, socio y amigo de Mauricio Macri.

El primer hombre al que consultaron al respecto dijo: "No, a mí en lo personal, no. Yo viajo por trabajo, no me manejo por cuotas ni nada por el estilo. No soy yo con el que tienen que hablar".

Cara a cara con una señora, la respuesta fue contundente: "Yo no tuve ningún problema, igual eso nunca se pudo hacer allá, lo de pagar en cuotas... O sea, uno siempre desde acá ya paga la estadía y todo, y allá uno tiene que pagar directamente los gastos diarios".

En tanto, el tercer entrevistado reveló que viajaba a Dallas, Estados Unidos, y ante la misma interrogación aseveró: "La verdad es que no nos ha afectado, tenemos un contacto que nos lo ha conseguido bien y no nos ha afectado para nada".

La Nación quiso pegarle al gobierno y, una vez más, quedó en ridículo en vivo.

Por último, una joven señaló que estaban a punto de marcharse hacia el mencionado país de Nortamérica aunque a Aspen, Colorado, y sentenció: "No, no es una cuestión de cuotas lo que salió. La verdad que no, porque ya igualmente son pocos los bancos que te lo permitían antes si no era con interés. Por el tema del alojamiento tampoco porque nosotros igual vamos con un programa de trabajo, nada que ver".