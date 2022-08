La numeróloga que vaticina la ruptura entre Tini y De Paul

Pitty, la numeróloga que invitó Ángel De Brito a LAM, reveló detalles inéditos en torno a la relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

La relación amorosa entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel dio que hablar durante mucho tiempo por su mediatización. Por esta situación, la numeróloga Pitty fue invitada a LAM y entre otros detalles vinculados con el desenvolvimiento de ambos, sorprendió a todos con una pronta ruptura.

La investigadora de los números expuso en vivo una serie de detalles que tienen que ver con el vínculo entre el futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul, y la artista Tini Stoessel. "Creo que a Tini le viene un cambio muy importante en los afectos en un tiempo, en unos meses", lanzó Pitty en primera instancia.

Frente a su testimonio, Ángel De Brito y todo su panel del programa de espectáculos emitido por América TV se interesaron aún más por el asunto. El conductor hizo la pregunta que todos querían realizar pero nadie se animaba: "¿Tini lo larga a De Paul?". Allí Pitty empezó a especificar de qué se trataba.

"Hay una posibilidad en unos meses, de acá a diez meses. A Tini le sale una oportunidad con una persona en el extranjero, una persona mucho más grande que ella, una persona que le va a manejar su carrera más adelante", relató la numeróloga para la sorpresa de todos en el piso. Minutos atrás, había sostenido que el futbolista podría volver a tener un acercamiento con Camila Homs: "Que no se pelee tanto con su exmujer, porque yo creo que puede haber una posibilidad de vuelta en algún momento".

En el cierre de la sección, dejó entrever que el amor que tienen será un ciclo fugaz, dado que le dio un límite de tiempo hasta que se lleve adelante la ruptura. "Que disfruten este romance hermoso de estos diez meses, ocho meses", aseveró Pitty, quien dejó boquiabierto a más de uno.

La determinante decisión de Camila Homs con su abogado

En medio de las negociaciones con Rodrigo de Paul para la manutención de sus hijos, Camila Homs tomó una determinante decisión con su abogado. Según trascendió, la influencer protagonizó una acalorada discusión con su representante legal y cortó su vínculo de forma definitiva.

Según informó Rodrigo Lussich en su cuenta de Twitter, Camila Homs se habría desvinculado de su abogado, el Doctor Trimarco de una forma escandalosa. Al parecer, la infleuncer acusó a su representante de no cumplir con los acuerdos de confidencialidad y, posteriormente, él acusó que Homs se negó a pagar sus honorarios profesionales por esta misma causa.

"Se pudrió todo entre Camila Homs y su (ex) abogado Trimarco. Ella le mandó carta documento y alega que él no cumplió acuerdos de confidencialidad. Pretendía no pagarle por llegar a un acuerdo privado con De Paul por su lado. Escándalo", escribió el conductor de Socios del Espectáculos en cuenta de Twitter. A continuación, compartió el comunicado del Estudio Trimarco, en donde el abogado acusaba el incumplimiento de los pagos.

"El día de hoy, 2 de agosto del 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto", dice el comunicado oficial que publicó el estudio de abogado en donde trabaja el Dr. Trimarco. "Alegando circunstancias falsas, y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación, desconociendo que las partes involucradas son públicas", culmina la publicación que generó un nuevo escándalo.