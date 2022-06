La nueva apuesta de Telefé para romper el rating: vuelve un clásico

Telefé tiene en su catálogo una apuesta fuerte que comienza la próxima semana. Qué programa es y en qué horario estará.

La señal televisiva Telefé lanzará una nueva producción dentro de la programación habitual. Un clásico volverá a la pantalla chica y ya se dieron a conocer todos los detalles para su puesta en marcha.

Se trata del programa Caso Cerrado Sin Censura bajo la conducción de la doctora Ana María Polo. Los casos más espectaculares y las batallas legales más escandalosas tendrán lugar en la pantalla de Telefé desde la semana que viene.

Al término de La Voz Argentina, una de las abogadas más prestigiosas de la televisión regresa este lunes 4 de julio con todos los análisis legales a los fines de examinarse minuciosamente. Su última emisión fue en el mes de diciembre de 2019 y casi tres años después, vuelve para arrasar en la programación de Telefé.

De qué se trata Caso Cerrado

La doctora Ana María Polo interviene en batallas legales conmovedoras que afectan a los argentinos. Como en una corte real, las partes presentan testigos y evidencias para que ella, en su calidad de árbitro, emita su decisión apoyada en su amplio conocimiento jurídico.

Además, expertos contribuyen con su especialización en el tema en discusión. Con las voces escuchadas y las pruebas en la mano de ambos bandos, la juez impone indemnizaciones, ordena arrestos o se inclina por no compensar al demandante.

Cuando empieza Gran Hermano por Telefe

Telefe anunció el regreso de Gran Hermano, el reality más exitoso de la historia del canal, y los seguidores del formato están tachando los días para la vuelta de la famosa casa. Cuál es la fecha para el lanzamiento del programa.

Luego de diez años y con la conducción de Santiago Del Moro, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa. El reality número uno del mundo vuelve en una nueva era, con una nueva casa y muchas sorpresas. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Por el momento, no hay fecha de inicio confirmada, pero se sabe que el reality arrancará apenas concluya La Voz Argentina, a finales de agosto. No obstante, no hay ninguna fecha anunciada y en las redes también se especula con qué podría lanzarse en octubre. Se estima que el reality pasará a ocupar el prime time de Telefe.