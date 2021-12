La muerte que quebró a Eugenia Tobal: "Todo negro"

La actriz se vio afectada por la historia de una participante de su programa de televisión.

Eugenia Tobal se quebró en medio de una emisión de Hogar Dulce Hogar, ciclo que conduce desde esta semana, tras el relato de una mujer que perdió a su hija. En su descargo, la señora invitada hizo alusión a cómo atravesó el momento en que su hija partió y cómo convive hoy con su ausencia.

"El arte tiene mucho que ver con las emociones. Es un cielo, las estrellas. Todo lo que nos puede llegar a iluminar. Tenemos dos estrellas que sobresalen que son mis hijos y su mamá", relató Estela Corvalán, de 77 años, como explicación del cuadro que había pintado en el programa.

"Tenemos constelaciones. Tenemos un arcoíris que nos da la esperanza y el seguir viviendo. Saber que estamos vivos. Ese arcoíris me ilumina desde el cielo. A veces dibujo todo negro y hoy me salió mi cielo", cerró la mujer. Por su parte, Tobal se sinceró sobre su emoción y lanzó: "Es un día muy especial para Estelita y seguramente para muchos en casa también. Este programa tiene mucho amor, mucha emoción y muchas historias de vida. El arte sana".

En otro momento, Estela se explayó sobre cómo vivió la pérdida de su hija: "Estaba atravesando un duelo muy grande por la pérdida de una hija. Paré casi todo lo que yo hacía. No tengo el espíritu de tirarme a deprimirme en una cama. Un día no sabía que hacer y tomé una botella. Tenía unas pinturas, unos pinceles y comencé a darle vida a esa botella".

Eugenia Tobal sobre su separación de Nicolás Cabré

Tobal se expresó en LAM ante el conflicto mediático de "La China" Suárez y recordó su ruptura con Cabré: "A Nicolás no lo volví a ver más. Es parte de una historia, de un pasado. Honestamente, no vivo con ningún tipo de resentimiento en nada. Sino, realmente, me hubiese enfermado mucho. En ese momento no hablé porque tenía una cosa más importante que hacer, que era sanarme. Si hablás, seguís metiéndole sal a la herida".

"La escuchaba recién a Pampita y opino lo mismo. Yo nunca hablé de nada, ni en ese momento ni ahora. Soy muy respetuosa de mi presente y mi familia. No opino, ni me importa. Lamento que tengan que pasar por esas cosas, no es nada grato. No pude charlar con ella. Ahora está más grande, creo que entiende”, enunció luego, sobre "La China".