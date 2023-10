La muerte que golpea a una figura de El Nueve: "La amé tanto"

La conductora de El Nueve sufrió una muerte en su círculo familiar y se desahogó con sus seguidores en un doloroso comunicado.

Una figura de El Nueve atraviesa una mala racha y, tras el levantamiento de La Tarde de El Nueve -magazine de televisión que conducía con el periodista Tomás Dente-, comunicó en su Instagram la noticia de la muerte de un ser querido de su círculo más íntimo.

Se trata de Pía Slapka, que decidió compartir el mal momento que atraviesa. "La amé tanto", escribió la modelo y conductora junto a la foto con su mascota, logrando una decena de comentarios de apoyo y contención.

“Que en paz descanses mi Reina. Tan compañera, mimosa y leal. Me acompañó muchos años en diferentes etapas de mi vida. Me acuerdo cuando estaba embarazada y no me sentía muy bien, ella se quedaba al lado mío todo el día”, escribió Slapka en su comunicado de despedida, desahogándose por la muerte de su perra Sofía.

“Y cuando nacieron mis hijos se quedaba pegada al cochecito siempre. Algunos, sólo algunos de los recuerdos. Me hizo tan bien. La amé tanto a Sofi”, agregó. Más allá del dolor, Pía reveló que el animalito ya se encontraba grande y estaba mal de salud, motivos por los que era esperado su final. “Igual, una cosa es saber y otra cuando sucede”, cerró.

El comunicado de Tomás Dente por el fin de La Tarde de El Nueve y la razón por la que cancelaron el programa

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Dente expresó: "Lamentablemente, tengo que anunciar el fin de un ciclo hermoso. Tenía todo: buena vibra, lindos contenidos, rating, y un grupo humano excepcional". Al mismo tiempo, el conductor dio a entender que se trató de una decisión de los directivos de El Nueve: "La decisión nos excede. Finalmente, a fin de mes terminamos este viaje".

Por otra parte, Tomás Dente trató de mirar el lado positivo y de quedarse con la experiencia que tuvo en el canal: "Creo que no hay nada más sano que aceptar las caídas. Lograr encontrar en ellas el sabor de la victoria, de saber que las cosas se hicieron con el corazón y a pulmón. Como un perfecto oxímoron: en la pérdida también hay un trofeo". Y concluyó: "El trayecto fue corto, pero... ¿Quién nos quita lo bailado? Estoy oficialmente sin trabajo. Cuánto para seguir aprendiendo. Dios es grande".

De acuerdo a lo que indicó Ángel de Brito por medio de su cuenta de Twitter, El Nueve levantó Las Tardes del Nueve "por recortes de presupuesto" del canal. Y añadió que en el canal abundan los problemas financieros: "Los panelistas que cobran por actores siguen sin cobrar, lo mismo pasa con actores que realizan sketches (no cobran desde marzo). Recortaron la técnica de los fines de semana".