La muerte que golpea a Florencia Peña: "Dios la tenga en la gloria"

Florencia Peña protagonizó un insólito momento televisivo con el conductor Guillermo “El Pelado” López, quien estuvo como invitado en el ciclo de la actriz. El ex de Sofía “Jujuy” Jiménez se refirió a una incómoda situación que pasó con una figura del espectáculo y la presentadora del programa no pudo creer lo que escuchaba.

“¿Con qué entrevistado quedó todo mal después de una nota?”, preguntó la protagonista de Casados con Hijos a López, quien respondió: “¡Con Lita de Lázzari! Viví una situación increíble con ella, que Dios la tenga en la gloria. ¿Podés creer que casi me fajan en el cumpleaños de Lita de Lázzari? Resulta que fuimos a cubrir su cumpleaños y se nos ocurrió llegar con una torta con un tanquecito de guerra arriba, en forma de chiste o gracia”.

El Pelado continuó con su relato sobre el evento e hizo referencia al descontento que había en los presentes: “Se ve que al entorno de Lita no le gustó y en un momento que yo estaba con la torta, apareció un pibe y me quiso pegar en la cara. Me clavó la torta en un costado del traje y se armó una batahola tremenda entre cámaras, custodios, empleados, asistentes y productores. Me habían manchado el saco y era lo peor que me podían hacer. Hasta ahí creo que Lita no se enteró porque estaba adentro”.

“Esto transcurría en la puerta y Lita estaba adentro, en su cumpleaños, con Jorge Bergoglio, que era su cura amigo. Yo estaba con mi saco todo enchastrado y hasta el nombre de Lita me había quedado pegado en el hombro. La pasamos fea porque se armó una situación muy tensa con todo el equipo”, culminó su historia el presentador de televisión.

El enojo de Flor Peña con Marcelo Mazzarello

A través de Twitter, Marcelo Mazzarello acusó a Flor Peña de haberlo hecho echar de una película y la actriz no dudó en responderle. “Él salió a hablar en contra mío en varios lugares, entonces ahí a la producción se le prendió la alarma. Entonces, ellos me preguntan qué quiero hacer. Y yo digo: ‘Chicos, yo no soy la que lo voy a decidir. Dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos’”, comentó Peña al respecto.

A pesar del enojo de la actriz con la acusación sin fundamentos de su colega, según informó la periodista Karina Iavícoli, Mazzarello se habría comunicado con la conductora y habrían hecho las paces.