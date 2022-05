La millonaria cifra de dinero que Jorge Lanata recaudó en su casamiento

Semanas después del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, se dio a conocer la enorme cantidad de dinero que recaudaron en la celebración para donar al comedor Los Piletones, de Magarita Barrientos.

En las invitaciones de su casamiento, el conductor de Radio Mitre y su esposa habían dejado en claro que no les interesaba recibir regalos, sino que buscaban destinar ese dinero para la fundación de Barrientos. “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko, hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien lo necesite y haga un buen uso de ellos: Fundación Margarita Barrientos. Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”, habían expresado en las tarjetas.

Eduardo Feinmann investigó esto y le dijo a Lanata: “Hice mi investigación y tengo el número de lo que recaudaste en tu casamiento: $4.573.365,51”. Según su información, $2.797.917,66 fueron destinados a bienes de uso y $1.775.447,85 a alimentos.

El conductor de Lanata sin Filtro confirmó estas cifras y explicó que en un principio pensaban solamente comprar bienes de uso, pero que después se dieron cuenta de que había "algo mucho más urgente, que es que hace falta comida”. “Margarita le está mandando hoy a todos los invitados el detalle de todo eso con un tape muy tierno, muy bonito”, agregó.

Por su parte, Barrientos les dio las gracias a Lanata y a Elba mediante un posteo en Instagram: “Quiero agradecer inmensamente al Sr. Jorge Lanata y a Elbita por pensar en mí, en mi trabajo. Gracias por tan enorme gesto de solidaridad. Estoy muy feliz y todo es gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que hicieron el aporte para que pueda estar aquí, cumpliendo mis sueños”, publicó, junto a una foto de sí misma comprando cosas para el comedor con el dinero recaudado.

Los casos de coronavirus en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Días después de la celebración, que se llevó a cabo en el complejo Dok Haras, se supo que varios invitados habían dado positivo de coronavirus. Primero, salió a la luz que Elba y la hija del periodista, Bárbara Lanata, habían dado positivo. Días después, se supo que Lanata también había contraido el virus.

En el casamiento de Lanata hubo más de 100 invitados, entre ellos, varias figuras públicas como el expresidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada; Eduardo Feinmann, Yanina Latorre, “Chano” Charpentier, Marina Calabró, Mariana Fabbiani, entre muchos otros. Más allá de esta situación, tanto Lanata como Elba y su hija lograron pasar la enfermedad sin complicaciones.