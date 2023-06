La madre de Karina La Princesita reveló la causa de su crisis: "Desde chica"

La mamá de Karina "La Princesita", Mónica Cuello, reveló el motivo por el que la cantante sufre depresión y ataques de pánico.

Mónica Cuello, la madre de Karina "La Princesita", abrió su corazón y habló sobre el duro momento personal que está atravesando su hija, quien recientemente, les contó a sus fanáticos que está pasando por episodios de depresión, pánico y ansiedad. Mónica, quien está acompañando a su hija en esta situación, reveló cuáles es, para ella, la principal razón por la que Karina está sumergida en una angustia tan grande.

Desde que la intérprete de Con La Misma Moneda contó en un comunicado que estaba pasando por un momento muy difícil con respecto a su salud mental, publica preocupantes mensajes en sus redes sociales, que dan cuenta del mal momento que está viviendo. En este contexto, su madre dio a conocer las razones que podrían haber llevado a su hija a caer nuevamente en depresión.

"Agradezco a todos, porque todos me preguntan. Está pasando momentos, pero es por su depresión, ataques de pánico, que son bastante jorobados... Pero ya sabemos, ella se ocupa muchísimo de muchas cosas que no tendría por qué", comenzó su madre, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Mónica explicó que, si bien Karina "tiene amigos que son de 10 y la acompañan siempre" y una madre presente, le falta amor de pareja. "Tener una mamá o amigos no es lo mismo que tener una persona que vos podés agarrar de la mano. Es otro tipo de amor", reflexionó la mujer.

Además, agregó que "La Princesita" tiende a aislarse cuando está pasando por un mal momento. "Kari no está bien. Siempre se cierra mucho, desde chica, entonces no habla con nadie, apaga el teléfono, no quiere saber nada... Su cabeza no para nunca. Es todo eso, pero bueno, el tema es no tener una contención, también", sumó.

Por último, agregó que "la música es lo único que la mantiene viva". "Cuando sube al escenario y está con la gente que la ama, está en la gloria; pero cuando baja y se apagan las luces, ¿qué? Ese es el tema", cerró la mujer, sumamente angustiada.

La madre de Karina "La Princesita" reveló el fuerte estrés que sufre su hija

Además de esto, Mónica aseguró que el estrés es otro factor que afecta tremendamente la calidad de vida de Karina, quien siempre cargó con el peso de ayudar económicamente a todos sus seres queridos. "Ella se ocupa de muchas cosas. En la vida de su hija está presente en todo. Se ocupa de su banda… ¡Es una persona que se ocupa de tantas cosas! Tendría que relegar un poco, disfrutar y descansar", reflexionó.

En este sentido, sostuvo que la artista "lleva una mochila de cosas que no le pertenecen", como hacerse cargo de sostener a toda su familia. "Siento que todo ese dolor que ella lleva... Bueno, yo le di todo lo que más puede. No tuve secundaria, hice la primaria, y le di lo mejor que pude. Lo que más me duele a mí es que ella es la mamá de todos. Hoy ella se encarga de su hija, solventa a mis hijos y esa sería mi obligación", se lamentó la madre de la artista.