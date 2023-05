Karina La Princesita abrió su corazón sobre su salud mental: "Hace diez días"

Karina "La Princesita" desató una fuerte preocupación entre sus fanáticos al publicar unos llamativos mensajes en su cuenta de Twitter.

Karina "La Princesita" no estaría pasando por su mejor momento de salud mental. En más de una ocasión, la cantante de cumbia había contado que sufría de episodios de angustia y que, años atrás, había pasado por un fuerte cuadro de depresión, del cual pudo salir gracias a la ayuda profesional que recibió y a la contención de sus seres queridos. Ahora, publicó mensajes en sus redes sociales que encendieron todas las alarmas.

La intérprete de Con La Misma Moneda suele abrir su corazón y compartir con sus fanáticos cómo se siente y qué cosas hace durante el día. Recientemente, publicó una serie de mensajes en su perfil de Twitter que preocupó a sus seguidores. En aquellos posteos, la artista confesó que estaba pasando por un momento difícil y que no pudo levantarse de la cama durante varios días.

"Que alguien me de la energía porque no tengo ni un poco hace diez días ya", publicó Karina en uno de sus tweets. Y agregó, minutos después: "Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir. Es un proceso". Minutos después, eliminó estos mensajes.

"Siempre era para adentro, nunca sabíamos lo que le pasaba. Ahora, por lo menos, muy sanamente lo cuenta, lo manifiesta", comentó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece). Y agregó que la cantante parecería no estar muy contenta, ya que muy a menudo les advierte a sus fanáticos que no vayan a sus shows "porque la van a pasar mal", como si sintiera que su trabajo no merece ser visto.

"A mí me parece que, claramente, está pasando por un momento de su vida personal. Lo está tratando con psiquiatras, psicólogos... Lo ha contado ella en primera persona", sumó Marcela Baños. En este sentido, agregó que "La Princesita" tiene un nivel de fama tan alto que "no puede ni caminar por la calle en paz", lo cual seguramente también contribuye a su angustia. "Es una número uno, no puede ni comer. Sale de un mega show, con 15 mil personas, llegás a tu casa y estás solo. Se apaga todo, te encontrás con vos mismo y ahí empieza a florecer lo bueno, lo malo, las cosas que uno tiene que tratar...", concluyó la periodista.

Los otros mensajes de Karina "La Princesita" que despertaron preocupación

Días atrás, la cantante de cumbia había publicado otros tweets que también alertaron a sus fanáticos. Primero, publicó: "A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris...". A partir de esto, sus seguidores comenzaron a especular que podría estar pasando por un mal momento sentimental. Más tarde, agregó: "La única comparación saludable que puedes tener es si comparas tu yo del ayer con tu yo del presente".

La revelación de Karina "La Princesita" sobre su salud mental

Por otra parte, Karina había confesado anteriormente que no estaba pasando por un buen momento de salud mental. "Es copado que pase eso porque de repente entendés que muchas de las cosas que te pasan hoy tienen que ver con el pasado. Y cuando transitás eso, estás sanando ciertas cosas", había dicho en diálogo con Ángel De Brito en LAM (América TV).

Por esta razón, aseguró que empezó a ocuparse más que nunca de su mente, con la ayuda de su psicólogo y su psiquiatra. "Me está tocando ahora esto de plantearme por qué cada tanto no me siento bien. Me estoy empezando a conocer y a sentirme un poco mejor. A todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla", enfatizó.