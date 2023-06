La madre de Karina La Princesita reveló lo peor de Gianinna Maradona: "La pasó mal"

La mamá de Karina "La Princesita" lanzó un picante descargo contra Gianinna Maradona, en referencia a la ruptura de su hija con "El Kun" Agüero.

La madre de Karina "La Princesita", Mónica Cuello, hizo una contundente declaración contra Gianina Maradona, a quien acusó de ser la responsable del fin de la relación de su hija con Sergio "Kun" Agüero, con quien mantuvo una relación que comenzó en 2012 y finalizó en 2017. Según Mónica, la hija de Diego Maradona habría sido la responsable de esta ruptura que tanto le dolió a la cantante de cumbia.

Recientemente, Karina confesó que estaba atravesando un momento muy difícil con respecto a su salud mental. La cantante contó, en reiteradas ocasiones, que sufre de ataques de pánico y episodios depresivos, razón por la cual está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Mónica se quebró al hablar sobre el estado de salud de su hija y, por otro lado, recordó cómo fue su ruptura con el exfutbolista.

Al ser consultada al respecto en Intrusos (América TV), la madre de "La Princesita" explicó que su relación "no funcionó por la distancia y muchos palos en la rueda”. “La pasó mal. Inventaban cosas. Eso era lo malo. Kari no lo dijo, pero yo sí lo digo. Inventaron que estuvo con Diego Maradona. ¡No!”, manifestó la mujer. Cuando le preguntaron si era cierto que Gianinna se había metido en la relación de su hija, Mónica dio una picante respuesta: “Yo lo creo. Hay ex que te rompen mucho las bolas y es ‘estás conmigo o no estás con nadie’. No sé si es el caso de ella”.

El doloroso descargo de la madre de Karina "La Princeista" sobre la salud mental de su hija

Cuando Flor de la V, la conductora del ciclo, le preguntó por la salud mental de la cantante, Mónica se quebró y contó que ella también sufre algo similar: "A Karina la entiendo. Está pasando por momentos de ataques de pánico, lo que lleva a una depresión. Yo la entiendo porque lo sufro hace muchos años. También estoy medicada".

Además, agregó que el estrés es algo que afecta mucho a su hija. "Ella se ocupa de muchas cosas. En la vida de su hija está presente en todo. Se ocupa de su banda… ¡Es una persona que se ocupa de tantas cosas! Tendría que relegar un poco, disfrutar y descansar", sumó. Por último, agregó que cuando "La Princesita" sufre de esto, se aísla y busca estar sola. "A mí me pone mal… Yo pienso que ella lleva una mochila de cosas que no le pertenecen", concluyó.