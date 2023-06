El desgarrador relato de la mamá de Karina La Princesita: "Me pone mal"

Mónica Cuello, la mamá de la artista de la música tropical, no pudo evitar quebrarse en lágrimas al hablar del difícil momento que atraviesa su hija.

Karina "La Princesita", reconocida artista y referenta de la música tropical, no está atravesando un buen momento en su salud debido a una depresión que preocupa a su círculo íntimo y a sus fans. En este escenario delicado, apareció su mamá en la televisión con un desolador anuncio sobre el estado de la cantante.

En el estudio de Intrusos (América TV), Mónica Cuello contó las actualizaciones de salud de su hija, quien tiene muy preocupados a varias figuras de los medios y es un tema de conversación diario en los magazines de televisión. Quebrada en lágrimas, la mujer señaló que venía notando cambios en Karina ya que "se ocupa de muchas cosas" y Florencia de la V sumó que el juicio que perdió contra uno de sus músicos la demolió.

"Varios de los que le hicieron este juicio fueron ayudados por ella. En épocas donde ella no podía trabajar porque no se solucionaban cosas, los ayudó para que no se queden sin trabajo", precisó Mónica. Y agregó: "Ella se ocupa de muchas cosas. En la vida de su hija está presente en todo. Se ocupa de su banda… ¡Es una persona que se ocupa de tantas cosas! Tendría que relegar un poco, disfrutar y descansar".

Luego de confirmar que esta situación tiene a Karina "muy desesperada", Mónica detalló: "Cuando le pasan estas cosas, Karina quiere estar en soledad. A mí me pone mal… Yo pienso que ella lleva una mochila de cosas que no le pertenecen".

La dolorosa revelación de la mamá de Karina

Por último, llorando, deslizó que Karina es quien se encarga de sostener el hogar familiar, ya que ella, por su situación económica, no puede hacerlo: "Siento que todo ese dolor que ella lleva... Bueno, yo le di todo lo que más puede. No tuve secundaria, hice la primaria, y le di lo mejor que pude. Lo que más me duele a mí es que ella es la mamá de todos. Hoy ella se encarga de su hija, solventa a mis hijos y esa sería mi obligación".

"Yo di lo que pude. Eso a mí me pesa muchísimo. Me hace mal. Yo ya estoy grande, pero he trabajado de todo, en laboratorios, subtes, lugares de comida, limpiando casas…Ella se ocupa de mí, de su hermanita, de su hermano. Se ocupa de todo. Ella no tendría por qué. Es mucho", cerró.