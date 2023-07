La madre de Karina La Princesita recordó el día más oscuro que vivió con su hija: "Llamé a todos lados"

La mamá de Karina "La Princesita" relató cuál fue el día más desesperante que vivió junto a su hija, en medio de una de sus crisis depresivas.

Mónica Cuello, la madre de Karina "La Princesita", habló sobre las crisis de depresión que enfrenta su hija y recordó detalles sobre uno de sus días más oscuros. Meses atrás, la cantante de cumbia había contado que sufre episodios de depresión y ataques de pánico hasta el día de hoy. En este contexto, su mamá rememoró uno de los días más difíciles que vivió a su lado, cuando estuvo a punto de colapsar e hizo un desesperado pedido de ayuda.

Desde hace varios meses, la intérprete de Con La Misma Moneda publica preocupantes mensajes en sus redes sociales, dando cuenta del duro momento personal que está atravesando. Por otro lado, en más de una ocasión debió detener o cancelar shows debido a su salud mental. En este contexto, su madre rompió el silencio y contó detalles sobre su crisis.

Mónica explicó que "La Princesita" es una persona que, cuando está mal, suele aislarse y evitar pedir ayuda. Sin embargo, en una ocasión se encontraba tan hundida que recurrió a ella. "Una vez estaba muy mal, no sé si se va a enojar... Pero me dijo: ‘mamá, por favor intername’", recordó la mujer, en diálogo con LAM (América TV).

Y agregó, angustiada: "Yo llamé a todos lados, no sabía para dónde disparar. Kari es muy hermética, es muy raro que me haya dicho una cosa así. Yo veía que estaba nerviosa y pasaban cosas que la tenían mal. Es grandiosa, no es pobrecita. En el lugar de ella no sé lo que hubiera podido hacer".

La madre de Karina "La Princesita" reveló qué es lo que mantiene viva a su hija

Semanas atrás, Mónica había hablado de este tema en Socios del Espectáculo (El Trece) y explicó qué es lo que mantiene a su hija motivada y con ganas de salir adelante. "Agradezco a todos, porque todos me preguntan. Está pasando momentos, pero es por su depresión, ataques de pánico, que son bastante jorobados... Pero ya sabemos, ella se ocupa muchísimo de muchas cosas que no tendría por qué", comenzó.

Y agregó que "Kari no está bien" y que "siempre se cierra mucho, desde chica, entonces no habla con nadie, apaga el teléfono, no quiere saber nada, su cabeza no para nunca". A pesar de que tiene una gran contención por parte de su grupo de amigos, su madre opinó que lo que le falta es amor de pareja. "La música es lo único que la mantiene viva. Cuando sube al escenario y está con la gente que la ama, está en la gloria; pero cuando baja y se apagan las luces, ¿qué? Ese es el tema", cerró angustiada.