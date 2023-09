La madre de Camila Homs reveló si Rodrigo de Paul le fue infiel a su hija: "No estoy mintiendo"

Liliana, la madre de Camila Homs, rompió el silencio sobre la separación de su hija con Rodrigo de Paul.

Camila Homs es una modelo e influencer que saltó a la fama tras su romance con Rodrigo de Paul, con quien comparte dos hijos, Francesca y Bautista. Tras su escandaloso divorcio en 2022, Homs estuvo en boca de todos los programas de espectáculos. De acuerdo con algunas versiones, el campeón del mundo la habría engañado con Tini Stoessel, con quien luego comenzó una relación. Si bien esto nunca se llegó a probar, Liliana, la madre de la modelo hizo un llamativo comentario al respecto.

Mientras De Paul asegura que su relación con la artista comenzó cuando ya estaba separado, Homs insiste en que la engañó. Debido a esto, quedaron muchos cabos sueltos en cuanto a su ruptura. Ahora, la madre de Camila contó toda la verdad sobre la separación de su hija mientras estaban al aire en el Bailando 2023 (América TV).

"Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, ya que dijo que no sabe mentir, el motivo de la separación de tu hija...", comentó Ángel de Brito, actual miembro del jurado. Sin dar demasiada información, la mujer respondió: "Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo, a Cami no le gusta mucho hablar, es una chica bastante callada".

Acto seguido, De Brito la sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Rodrigo le fue infiel?". Lejos de quedarse callada, su madre contestó: "Bueno… no sé, no sé. No me hagas hablar esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, de gintonic...". "Lo tomo con un sí", cerró el conductor de LAM (América TV).

Camila Homs confesó que se arrepiente de haber agredido a Tini Stoessel

En agosto de 2023, Camila Homs estuvo como invitada en Desayuno Americano (América TV), en donde fue consultada por la separación del deportista. Cuando le preguntaron cómo se había sentido cuando ocurrió todo, reveló que hubo un día en particular en el que se enojó tanto que llamó a Tini por teléfono.

Es que hubo una situación en puntual que la enojó tanto que llamó por teléfono a Tini. "Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo", admitió. "¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos", le preguntó Pamela David.

Ante esto, Homs respondió que no: "No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos". Por último, cuando le preguntaron sobre los rumores sobre aquel llamado telefónico con la cantante, hizo una sorpresiva confesión: "Sí. Me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia".

Por otro lado, la modelo aseguró en el podcast Mandale Fruta que no le guarda ningún rencor a De Paul. "Me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado", concluyó.