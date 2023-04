La llamativa confesión de Coti y Conejo de Gran Hermano: "En el baño"

Constanza Romero y Alexis "Conejo" Quiroga sorprendieron al contar detalles personales sobre su convivencia.

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), hicieron una curiosa revelación que impactó a sus seguidores. La pareja, que se conformó dentro de la casa más famosa del país, se muestra cada vez más unida y feliz. Recientemente, contaron que dieron el siguiente paso en su vínculo: comenzaron a convivir bajo el mismo techo. Por esta razón, su relación se vio modificada y tomaron una llamativa decisión.

La joven correntina y "Cone", quienes se encuentran actualmente de vacaciones en México, dieron una nota para A la Barbarossa (Telefe) en la que contaron varios detalles sobre su día a día. En plena charla, Analía Franchín los detuvo y les hizo una insólita pregunta: cómo manejan el tema del baño, ahora que viven juntos y tienen que compartir ese espacio personal.

"Yo quiero hacer una pregunta un poco polémica. Ustedes compartieron la casa de Gran Hermano. En un momento eran 18 y había ciertas cosas que pasaban desapercibidas. Ahora están los dos juntos y nadie le pueden echar la culpa a un tercero. ¿Cómo hacen con el baño?", indagó la panelista. "Somos limpios nosotros...", respondió Romero.

"No, ya sé que son limpios. Pero... ¿No les da vergüenza ir a hacer lo segundo cuando el otro está ahí?", quiso saber Franchín. "No... Por ahí está uno en la bañadera y otro en el baño", respondió el cordobés. "¿Cómo? ¿Uno se baña y el otro está en el trono?", intervino Robertito Funes Ugarte, perplejo ante lo que acababa de escuchar.

"Ay, me muero, chicos. Hay que guardar la intimidad... Sino, se deserotiza la pareja", opinó la periodista. "Además ustedes tienen mampara transparente y se ve el inodoro, yo estuve en esa habitación", sumó Pía Shaw. "Uno cuando está en pareja, esas cosas no intimidan", sostuvo "Conejo". "Bueno, pero esas cosas espantan", cerró Robertito, firme en su postura.

Coti y "Conejo" fueron echados a los gritos de un restaurante en México

Recientemente, la pareja contó la tensa situación que vivió en un restaurante de Cancún. Resulta que cuando llegó la hora de pagar la cuenta, no tenían efectivo para dejarle propina y el empleado los insultó. "Estamos en el aeropuerto a punto de salir para Cancún. Acabamos de comer, pedimos la cuenta y cuando fuimos a pagar, el mexicano dijo ‘la propina’, porque no le habíamos dejado...", relató "El Cone". Y agregó que cuando le dijeron que no tenían dinero y que tenían que ir a buscar, el mozo los agredió. Mientras algunos de sus seguidores se tomaron con gracia la situación, otros los criticaron por no haber sido considerados con el mesero.