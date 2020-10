Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors y líder de Vorterix, fue entrevistado por el periodista macrista Jonatan Viale en "Realidad Aumentada", por A24, y pasó por los distintos tópicos que atraviesan actualmente a nuestro país. Desde las decisiones en la economía, también por la política, la situación actual en relación a la pandemia y las distintas disputas de poder entre los dirigentes políticos.

Durante la charla, el exitoso conductor recordó los inicios del coronavirus en Argentina y se mostró crítico con Alberto Fernández. "Al principio de la pandemia creo que vimos una Argentina que podría haber sido feliz, ¿no? Veía a un presidente con ganas de dialogar, más allá de su alianza electoral. Parecía distinto. Y después notamos que dice en público lo que no apoya en privado, entonces es complicado eso. Digo una cosa pero por detrás te llamo por teléfono para pedirte disculpas... No se puede gobernar intentando quedar bien con todo el mundo", expresó.

En la misma línea, se refirió a la relación entre el máximo mandatario y Cristina Fernández de Kirchner con la misma idea que impulsan desde medios macristas y referentes de Juntos por el Cambio: "Creo que vino para gobernar de una forma, que no vamos a saber cuál era porque no tuvo la oportunidad y hoy, en este contexto, debe ser muy difícil. Entiende claramente quién sustenta ideológicamente su gobierno y tiene que mantener esa alianza". Al mismo tiempo, teorizó, entre risas: "Lo que tenemos que rezar que no se rompa la relación porque si tienen conflictos afuera y también adentro, va a estar atado de pies y manos y ahí sí agarrémonos todos... Creo que todos tenemos ese miedo... Parece que le diría 'hace tal cosa', 'goberná como quieras pero estas cuatro mantenelas', es mi fantasía".

A su vez, ya refiriéndose a la idea de país que tiene pensando a futuro, Pergolini expresó: "Tal vez es hora de barajar y dar de nuevo, ¿Cómo sería un nuevo peronismo? ¿Cómo sería un nuevo escenario radical? Sin pensarnos en un país de los '60 o '70 que tenía otro tipo de objetivos que no se han cumplido". Y agregó: "Debemos entender que los países necesitan ciertas oligarquías, sé que es como decir reforma laboral, es como decir 'un monstruo'. Pero necesitamos esto. El mundo ha tenido a Bill Gates y viene bien eso. Después siempre hay delincuentes ricos, en todo el mundo".