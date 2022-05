La insólita decisión de Daniel Osvaldo en relación a sus hijos: "No los invitó"

El futbolista no les avisó a sus hijos para que estén presentes en un importante momento de su vida. Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se casarán y celebrarán con una ceremonia íntima.

El periodista Guido Zaffora dio a conocer un insólito dato sobre el casamiento de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, en relación a la no invitación a los hijos del futbolista. El panelista habló con Ana Oertlinger, exesposa y madre de Gianluca Osvaldo, y así obtuvo información de primera mano.

"Todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento de mañana", comenzó su descargo el periodista en A la Tarde. Zaffora aseguró que Oertlinger le confirmó que su hijo no recibió invitación para la boda de su padre: "Es su vida, que haga lo que quiera, yo no iba a decir nada", habría enunciado la madre de Gianluca.

Ana habló también de la situación de Elena Braccini, madre de las hijas italianas de Osvaldo, y relató que ellas tampoco fueron invitadas al evento. "Yo solo sé mi caso y el de Ele. El de Jime no sé. Nosotras lo hicimos público, Ele y yo, pero desconozco", continuó en alusión a que desconoce si Morrison, el hijo del futbolista con Jimena Barón, asistirá al casamiento.

"La ausencia afectiva es un común denominador. Lo que pasa es que no se puede juzgar porque él es muy manipulador. Las cosas de las chicas son de las chicas. Yo sé solo de Ele porque ella lo hizo público. No diría nada igual nada que no hayan dicho por respeto", concluyó la celebridad.

Lapidarios tweets de Ana Oertlinger contra Daniel Osvaldo

"Me dicen por cucaracha (yo estoy bloqueada) que el que canta ‘De frente’ cerró y no volvió a abrir todos los comentarios de IG en sus fotos. Eso sin tener en cuenta que manda a la hermana a hacer los trabajos sucios por él", enunció la celebridad en su cuenta de Twitter, en una clara referencia al padre de su hijo. Y agregó: "Es un chiste este muchacho. ¡Qué payaso!”.

Muchos medios dieron a entender que estas declaraciones estaban dedicadas al casamiento de Osvaldo, pero Ana aclaró: "Mi lucha es otra. Una que empezó hace muchos años y nada tiene que ver con su pareja de turno, si se casa o no, si convive o no. Lo mío tiene que ver con derechos de mi hijo y míos que no se respetan. No desinformen".