Guido Zaffora le respondió a Flavio Azzaro tras sus dichos discriminatorios: "Quiero que empatices"

El periodista se dirigió de manera directa a su colega y le habló con altura sobre la discriminación que la comunidad LGBT+ vive día a día.

El periodista Guido Zaffora criticó duramente a Flavio Azzaro tras las declaraciones homofóbicas que el conductor de televisión ofreció al aire. Después de haber tenido un cruce en Twitter con el comunicador homo-odiante, el panelista de Es por Ahí se expresó en su programa sobre el tema y le respondió con altura a Azzaro.

A través de un tweet, Zaffora reaccionó a la banalización con la que Azzaro trató la noticia de un intento de incendio de un bar gay de Capital Federal. "Me da mucha pena que un comunicador trate un tema tan delicado de esta forma. Tan despectivo y tan poco empático. Hacés mucho daño", expresó el periodista y agregó: "Que pena por sus compañerxs que no pudieron frenar semejante burrada".

Lejos de hacer un mea culpa, el conductor de Crónica TV utilizó su irritante sarcasmo para enfrentar a Zaffora y enunció: "Tranquilo, Guido. No te pongas nervioso. Seguí hablando de la vida privada de la gente en tv, que esa es tu especialidad", en referencia al trabajo de los periodistas de la farándula. Y agregó: "Contar quién se separa, quién engaña… eso sí es hermoso y de buena comunicación".

Acto seguido, Guido le respondió a su colega, con menos paciencia de la que le había hablado anteriormente. "Me hace mal que un comunicador se exprese de esa manera y falte el respeto a una comunidad que vive siendo discriminada", enunció y remató: "Hay asesinatos por el odio que vos avalas en video".

La respuesta de Guido Zaffora a Flavio Azzaro en TV

"Lo que le quiero decir a Azzaro es que yo soy un privilegiado. Muchos compañeros, compañeras, compañeres del colectivo han sufrido muchísimas discriminación, Flavio. Hay países donde te matan por ser gay", comenzó Zaffora, en respuesta al ninguneo con el que Flavio Azzaro lo trató en Twitter, después de su comentario.

Zaffora, por otro lado, dejó en claro que no habla por él, sino por todos los miembros de la comunidad que aún sufren diferentes tipos de discriminación. "Yo no me voy a poner en víctima, porque me acuerdo que cuando era chico me gritaban 'puto' y 'trolo'. Me da igual. Lo pude trabajar en terapia. Tengo amigos, familia, a mi novio que me hacen feliz", agregó y culminó con un mensaje directo para Azzaro: "Quiero que empatices con la causa y te pongas en el lugar de la gente que sí sufre discriminación".