Karen Reichardt y una confesión a días de asumir como diputada.

Este último martes 4 de noviembre, los diputados electos por La Libertad Avanza tras los comicios del domingo 26 de octubre se reunieron en el Congreso, donde recibieron la bienvenida a la Cámara Baja por parte de Karina Milei. La mano derecha de Javier Milei, además de tomarles el juramento, repartió también bolsas de tela con la inscripción del partido oficialista, que dentro tenía un libro que contenía tanto el reglamento del recinto como la Constitución Nacional.

Lo mencionado llamó la atención de muchos en las redes sociales, quienes se preguntaron si los nuevos representantes del pueblo en el poder legislativo no debían asumir sus cargos con esos conocimientos ya incorporados. Al respecto fue consultada Karen Reichardt, una de las candidatas más reconocidas por el lado de los libertarios en el sufragio de hace ya casi dos semanas.

Karen Reichardt junto a Milei y Santilli.

La confesión de Karen Reichardt que se hizo viral en redes

En CNN Radio, el conductor le deslizó: "Te regaló Karina Milei una constitución y un reglamento de la Cámara de Diputados. Se armó mucho bolonqui". "A todos les regaló, no a mí", se defendió la funcionaria. "Bueno, te quería preguntar si te gustó el regalo y si ya leíste el reglamento", prosiguió el periodista. "No pará, esto fue el martes", replicó ella, tras lo cual le señalaron: "Bueno, pero tendrías que haberlo por ahí leído antes".

Tras divagar unos segundos, arguyó: "¿Vos sabés lo que fue desde que dije que sí y firmé, hasta acá?". "O sea, pará, no leíste el reglamento pero lo vas a leer", quiso resumir el trabajador de prensa. "Sí, por supuesto. Este fin de semana lo voy a leer", prometió Karen. "Es largo y tedioso igual, viste", le advirtió su interlocutor. Tras esto, confesó: "Sí, es tedioso, letra chiquita, todo lo feo para los que no somos grandes lectores. Pero bueno, tengo que leer mucho ahora".

Desde luego que esa declaración tuvo repercusión en internet, ya que lejos de poner paños fríos al cuestionamiento sobre la idoneidad de los diputados electos, acentuó aún más ese temor al dejar entrever que la lectura no es de sus mayores gustos.