La inesperada revelación de Coco Sily que sorprendió a todos: "Como nunca"

Coco Sily prepara un nuevo show junto a su hijo mayor, Sasha Sily, y contó la desopilante experiencia que vivieron trabajando juntos. La insólita situación que se vivió en uno de los shows del humorista.

Coco Sily es uno de los hombres más experimentados del medio. A lo largo de su carrera participó en programas de televisión, radio, hizo cine y también exitosas obras de teatro. El artista ahora se metió de lleno en un proyecto para homenajear a un amigo con la colaboración de uno de los hijos. El joven hace tiempo que trabaja con su padre y ya vivieron insólitas situaciones juntos.

Coco pasó junto a su hija Sasha por Implacables para adelantes el espectáculo teatral dedicado a Cacho Castaña. El cantante fallecido en 2019 y el actor eran grandes amigos, por lo que el artista recurrió a su hijo mayor, con quien logró entablar un gran vínculo laboral cuando se encargó de producir un show por streaming con 12 mil espectadores en plena pandemia.

“Él es un gran productor. Yo hace 25 años que trabajo en esta industria y su mejor cualidad es que nunca te dice que no. Cada cosa que le digo, me dice ‘Tranquilo, mi rey”, elogió Sily a su primogénito. De inmediato, recordó el curioso episodio que pasaron: "En el streaming, yo estaba borracho como nunca porque tenía que estar haciendo humor durante una hora y media frente a un teléfono y de cátering hicimos dos tartas de jamón y quedo en la oficina de RRHH de la radio”.

Luego, Daniel Gómez Rinaldi, panelista del ciclo de El Nueve, quiso saber si Sasha, como productor, se le ocurre “retar” a su papá por algún error que comete al aire. "Hemos tenido encontronazos de trabajo", reveló el joven, aunque aclaró que no fueron “por los contenidos”.

Además de conducir Dios Los Cría, Coco es el directora de la emisora: FM 107.5 Extra! “Me acuerdo una vuelta que le entré un papel, porque teníamos una sección que era de sacar oyentes al aire, y los primeros quince minutos teníamos que una cantidad de oyentes al aire, y él empezó a hablar, a hablar…”, relató Sasha

“Y entonces le entré un papel en el que le puse ‘Son las doce y media y no sacaste ni un oyente al aire’. Hizo un bollito y me dio una cagada a pedos en el pasillo de él a mí, porque no es la forma tampoco, me parece, de hacerlo", continuó el productor. "Yo se lo hago a él porque no mido, y ahí le entré el papelito porque era mi viejo”, cerró.

Caramelito Carrizo confirmó su nueva relación con Coco Sily

El romance fugaz entre Cecilia "Caramelito" Carrizo y Coco Sily generó gran sorpresa en el mundo del espectáculo. Pero la relación llegó a su fin de forma abrupta cuando la reconocida animadora infantil le puso fin al noviazgo para regresar con su ex, Damián Giorgiutti. Tras el escándalo que generó la ruptura, Caramelito lanzó una declaración un tanto extraña sobre su nuevo tipo de relación con el humorista.

Después de varios años sin ser parte del mundo televisivo y de haberse dedicado de lleno a su familia, Carrizo volvió a los medios y tras compartir varios momentos con Coco comenzó una relación entre ellos. El comediante y la conductora de TV se conocieron en una entrevista y luego él le propuso que trabajara en la radio que dirige; de esa manera, las figuras comenzaron a verse todos los días por cuestiones laborales y así nació el amor.

A pesar del amor que se demostraban, Carrizo y Sily solo estuvieron en pareja tres meses y la presentadora explicó los motivos en diálogo con el equipo de A la Barbarossa en Telefe. Carrizo contó que la relación se terminó porque ella decidió volver con el padre de sus hijos, de quien se había separado meses atrás. "Mi relación con Damián nunca dejó de ser buena, justamente por nuestros hijos y lo que tenía que ver con la familia. A mí lo que me pasó es que no quería separarme de Damián cuando nos separamos, para mí fue muy duro", señaló.

"Cuando empecé a estar con Coco fue una relación hermosa y de amor del bueno. Él sabía que yo estaba en esa situación y decidió acompañarme. Por eso digo que fue amor del bueno. Cuando dicen que lo usé, primero que yo no soy ninguna porquería para usar a nadie", comentó la conductora. Y cerró con una frase un tanto extraña sobre la nueva relación que se forjó entre ellos: "Yo soy su amor y voy a ser su amor, y él va a ser el mío desde otro lugar. Somos personas grandes que nos supimos acompañar".